Otra vez en medio ?de la polémica

Las redes sociales siempre dan de qué hablar. Casi siempre bien, algunas veces por sus problemas. Sin embargo, en ocasiones no es su intención, ya que los problemas llegan de la forma más inesperada.

Resulta que las familias de tres hombres que murieron en el club gay Pulse, de Orlando, demandaron a Twitter Inc, de Jack Dorsey; a Google, de Alphabet Inc, que comanda Larry Page, y a Facebook Inc, de Mark Zuckerberg, en una corte federal, acusando a las compañías de brindar apoyo material al atacante, Omar Mateen, de 29 años, que mató a 49 personas e hirió a otras 53 en el tiroteo masivo más letal en la historia moderna de Estados Unidos.

La demanda fue presentada el lunes en una corte federal de Detroit por las familias de Tevin Crosby, Javier Jorge-Reyes y Juan Ramon Guerrero, que murieron durante la masacre. Las tres familias aseveran que las redes sociales, tal vez las más importantes en la actualidad, brindaron al grupo terrorista EI cuentas que usaron para difundir propaganda extremista, recaudar fondos y atraer nuevos reclutas.

La demanda dice que el apoyo material ha sido determinante para el auge del Estado Islámico y le ha permitido realizar o que se ejecuten en su nombre numerosos ataques terroristas.

Y la respuesta de las aplicaciones no se hizo esperar. Facebook dijo que no hay lugar en su servicio para grupos que cometen o apoyan al terrorismo, y que la compañía toma rápidas acciones para quitar contenido semejante cuando es reportado. Twitter declinó realizar comentarios. En agosto, la empresa dijo que había suspendido 360,000 cuentas desde mediados del 2015 por violar políticas relacionadas con la promoción del terrorismo. En tanto Google... bueno, con ellos no fue posible contactar de inmediato a algún representante.

Los más grandes

Aeroméxico y Delta Airlines decidieron aceptar los términos del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que aprobó la joint venture entre ambas.

Y es que según Signum Research, la autoridad estadounidense, mantuvo su postura de que Aeroméxico, de Andrés Conesa, se deshaga de 24 slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y redujo en Delta el número de slots que tendría que ceder de seis a cuatro en el Aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, ambos en dos etapas.

Hoy Delta posee 17% de las acciones de Aeroméxico y, dice Signum Research, con esto debería comenzar la oferta por 32% de las mismas, para así obtener un total de 49% de participación en la mexicana, a un precio de 43.59 pesos por acción.

La aprobación de dicha alianza impulsó la acción de Aeroméxico, de modo que de jueves a jueves la acción acumuló una ganancia de 7.44 por ciento. De tal forma, Signum considera que el mercado ya había adelantado en buena medida esta aceptación.

Según los analistas, la alianza conlleva beneficios para la empresa conjunta, tales como la fijación de precios, mayores ingresos, menores costos (por economías de escala) y mayor factor de ocupación. Sin embargo, el resto de las aerolíneas podrían verse afectadas por la fijación de precios y el acaparamiento del mercado que puede implicar esta alianza.

Un nuevo gigante

Todos nos quedamos sorprendidos con el anuncio llevado a cabo en el Mobile World Congress 2016 , en cuanto a la expansión de la alianza de redes NGENA (Next Generation Network Alliance), que dirige Marcus Hacke, al incorporar a las compañías de telecomunicaciones PCCW Global y Neutrona Networks, con lo cual la red global extenderá su presencia a los mercados de Asia y Latinoamérica, con lo que alcanza ya 20 nuevos socios en todo el mundo para arrancar operaciones en el primer trimestre del 2017.

La alianza también comprende a las firmas de servicios de telecomunicaciones Deutsche Telekom, Century Link, Reliance Jio y SK Telecom, y pretende ser un modelo nuevo de negocio basado en una tecnología llamada SDN Software Defined Networking , en la cual los diferentes proveedores de todo el mundo comparten recursos para crear una sola red unificada; con esto, decenas de países, incluido México, tendrán acceso a tecnologías y procesos de punta.

Con la adhesión de Neutrona Networks, compañía de telecomunicaciones con más de 16 años de experiencia en Latinoamérica y la incorporación de PCCW Global, principal proveedor de servicios de telecomunicaciones de Hong Kong, la red global suma 20 nuevos socios en todo el mundo para iniciar operaciones en el primer trimestre del 2017.

Compartidos

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) y el Infonavit compartirán un Buró de Notarios Públicos con el que intercambiarán información sobre el desempeño de cada uno de los fedatarios a fin de lograr un mayor desempeño en la asignación de créditos hipotecarios.

En junio, el Fovissste, que lleva Luis Antonio Godina, y el Infonavit, de David Penchyna, establecieron las bases para implementar programas interinstitucionales para optimizar esfuerzos, lograr una mayor eficiencia y eficacia en la asignación de créditos de vivienda.

Ya en octubre, el propio Fovissste formalizó un acuerdo de colaboración con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), para crear el Sistema de Evaluación de Calidad de los servicios prestados por sus integrantes en el proceso de formalización de créditos.