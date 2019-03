Sin embargo y a pesar de estas consideraciones a favor, existen oportunidades de mejora en la red que merecen la atención de cada uno de los actores de la misma para potenciar su producción y comercialización y en las que FIRA, entidad de fomento con casi 65 años de experiencia en el sector agroalimentario y rural, puede impulsar aún más el desarrollo y fortalecimiento de este cultivo.

La primera de estas oportunidades de mejora que se visualizan es la automatización de la superficie plantada. Actualmente, se estima que 80% de los productores nogaleros cuentan con superficies establecidas de entre 1 a 10 has, 15% de 10 a 40 has y sólo 5% más de 40 has. Existe, por otro lado, una relación estrecha entre el tamaño de los predios y los niveles de producción y tecnificación en las diferentes regiones nogaleras del Estado.

El potencial de producción de nuez en la región nogalera de Chihuahua es cercano a las 3 ton/ha; sin embargo, hoy en día el promedio estatal ronda las 1.5 ton/ha; esto puede reflejar falta de acompañamiento técnico para realizar un uso eficiente de los medios productivos, sin contar además el avance de plagas y enfermedades en algunas zonas del estado donde se requiere de la asesoría técnica para su debido tratamiento.

En el aspecto comercial y de industrialización, se requiere igualmente de estrategias que permitan darle valor agregado al producto e incorporar al mayor número de productores posibles a los diferentes eslabones de la red, así como mejorar los procesos de poscosecha y refrigeración para alcanzar niveles de calidad y cantidad que permitan competir y defender la venta en el mercado.

FIRA puede apoyar a productores y empresas a realizar inversiones a través de programas especiales como el Programa de Cultivos Perennes y Proyectos de Larga Maduración, que ofrece esquemas novedosos para la contratación y pago de créditos en condiciones especiales para el establecimiento de nuevas plantaciones, créditos de largo plazo para compra de huertas nogaleras, crédito para la adquisición de riego presurizado, instalación de cámaras de congelación para asegurar la calidad de la nuez y créditos de avío para producción y mantenimiento de huertas.

*Armando Caldera Orozco y Juan Manuel Valenzuela Valdez son el Residente Estatal y Especialista en la Residencia Estatal Chihuahua de FIRA, respectivamente. La opinión aquí expresada es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.