Notimex cambió de giro. De ser la Agencia de Noticias del Estado Mexicano se convirtió en una oficina postal que envía cartas a personas, asociaciones o instituciones educativas que cuestionan su desempeño. Apenas el 1 de junio la agencia cambió su imagen con el lema “verdad, libertad y derecho a la información”, lo que más se le cuestiona que no ejerce.

“Credibilidad” es la palabra clave de las agencias informativas internacionales. Notimex está envuelta en desprestigio y desconfianza. ¿Quién menciona a Notimex como referencia informativa? Nadie. De nada sirve que se diga que la agencia no cumple con su principio rector de independencia editorial y coadyuvar al ejercicio del derecho a la información. La directora Sanjuana Martínez lo niega y se defiende con uñas y dientes enviando cartas a diestra y sinistra. Es su opinión contra la percepción de todos. Sanjuana se siente empoderada: el Presidente López Obrador la respalda y no cree lo que se dice de ella y Notimex.

Con absoluto desconocimiento del derecho de réplica, el Director de Asuntos Jurídicos de la agencia firma solicitudes de derecho de réplica hacia organizaciones civiles y universidades como el Iteso de Guadalajada, a pesar de que no son medios de comunicación, agencias de noticias o productores independientes, como dice la ley en la materia. Lo común es que se le pida derecho de réplica a un medio. Pues no, el medio público le pide derecho de réplica a las ONGs y a las instituciones educativas.

No me referiré al conflicto laboral en Notimex. Tampoco al estudio del proyecto Sigma Lab del Iteso, “Ataques selectivos: estrategias de desprestigio y descalificación. El caso de experiodistas de Notimex”, que concluye “ataques coordinados a periodistas” realizados no por algoritmos sino por “personas que operan de manera intencional y coordinada” contra periodistas que trabajaron en la agencia de noticias y que “mostraron inconformidad por la actuación de las autoridades de Notimex”.

Escribiré del desempeño de la agencia. Primero, no tiene actualizadas sus obligaciones de transparencia porque no es posible localizar el Informe Anual de Actividades 2019 de la agencia.

Notimex es una empresa del Estado que vende servicios informativos. En marzo de 2019 (cuando Sanjuana asumió como directora) la agencia tenía 449 clientes; en diciembre del mismo año bajó a 412 clientes: en sólo nueve meses de su administración Notimex perdió 37 clientes, que por lo general son gobiernos y medios de comunicación nacionales e internacionales que utilizan textos, fotos o infografías que produce la agencia.

En 2019 proyectó vender 42 millones de pesos; sólo vendió 29.5 millones, 29.68% menos que lo proyectado. Sanjuana: ¿cómo quieres vender más si publicas notas como ésta: “Lilly Téllez se viste de azul tras renegar del morenismo”, donde claramente se busca desacreditar a la senadora por abandonar el movimiento que tú defiendes desde Notimex? O esta otra: “Falso que México tenga la mayor letalidad de Covid-19 en AL: AMLO”, cuando existen abundantes fuentes que señalan que México sí tiene la mayor letalidad por esa enfermedad en la región. ¿Crees que ese tipo de notas editorializadas, malintencionadas y con datos no verificados atraen a los clientes? Sanjuana: la facturación de Notimex en 2019 fue la más baja desde 2013.

Facturación de Notimex

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 35,381,630.69 40,496,702.74 45,967,803.11 43,475,740.48 41,386,243.00 39,810,802.64 29,534,178.65

Fuente: Notimex.

Presupuesto de Notimex (mdp)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 214.9 212.8 226.7 236.9 206.9 213.3 216.4 209.1 220.5

Fuente: SHCP y Notimex.

Sanjuana: pelearte con todos y no enfocarte en el crecimiento de la agencia le está causando un daño patrimonial a Notimex. Aunque te defienda, no creo que eso le guste al presidente AMLO. Toda la politiquería alimenta las redes sociales y degrada la confianza en Notimex, pero mientras eso ocurre las ganancias de la agencia se diluyen. Me parece grave.

Notimex apenas tiene 20% de los impactos en la prensa de la Zona Metropolitana de una muestra de 19 diarios. Sí es la agencia más citada, pero está lejos del 47% que llegó a tener en 2009. Hay mucha competencia con otras agencias internacionales, por eso se requiere profesionalismo que no es convertirse en la agencia vocera de la Cuarta Transformación.

Los periódicos, la iniciativa privada y los medios digitales fueron los principales clientes de Notimex en 2019, los cuales representaron 74.1% de las ventas. Antes el gobierno era el segundo mejor cliente después de los diarios, pero las ventas se desplomaron con la 4T. De una facturación de 9.9 millones en 2018, cayó a 3.1 millones en 2019. Los gobiernos compran y consumen menos los contenidos de Notimex. ¿Por qué no ganar la confianza de otras audiencias con los principios bajo los cuales debe regirse Notimex: “absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los Poderes de la Unión o de las entidades federativas, bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad”?

El Informe Anual de Actividades 2019 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Notimex arroja los resultados de un cuestionario de percepción de cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. Los resultados de autopercepción no son alentadores: imparcialidad: 7.19, profesionalismo: 7.51, objetividad: 7.28, respeto a los derechos humanos: 6.77 (la calificación más baja), liderazgo: 7.04. Si así de mal se ve Notimex por dentro, la percepción afuera es aún peor.

Sanjuana: espero tu solicitud de derecho de réplica porque la fortaleza del periodismo radica en que es una actividad falible que, al verificar, permite a la sociedad ejercer su derecho a la información. Pero te recuerdo que el derecho de réplica es sobre información o hechos inexactos y no sobre opiniones. Y todos los datos que aquí incluyo están en el portal de la agencia.

*El autor es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

