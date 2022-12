No entienden y fantasean sobre la campaña

Los diletantes no terminan de entender que las circunstancias en que se celebrarán las elecciones presidenciales del 24, por obra y gracia del Presidente Andrés Manuel López Obrador estarán a años de aquellas en que se celebró la elección de 2018.

Eso les hace imaginar que, durante la campaña presidencial, mientras el Presidente sin restricciones, hace la guerra a la oposición y dejará el discurso conciliador a “la corcholata” que gane la Gran Encuesta .

Fantasías suponer que Morena pedirá o dará cuartel. Los tambores de guerra son para guiar al pueblo sabio y bueno, para derrotar a las oscuras fuerzas conservadoras. No entienden que “la revolución de las conciencias” no negocia sus principios. Saquen los paraguas.

Apenas descubren que toda política es local

En Puebla, a pocas horas del fallecimiento del Gobernador Miguel Barbosa, bajo la coordinación de su viuda, los intereses locales se adelantaron y eligieron gobernador sustituto al presidente del Congreso Salomón Céspedes Peregrina.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, refunfuño, pues no hubo tiempo de seguir el guión de Palacio Nacional. Marko Cortés, dirigente del PAN reclamó a los panistas poblanos que apoyaran la elección. Se quedaron con los gestos estudiados.

Todos, hasta en Palacio, apenas empieza a enterarse que el otrora todopoderoso PRI, en sus años dorados, fue siempre una coalición nacional de intereses locales y que esa la clave para perdurar en el Poder. Lo demás, como dicen en mi tierra, es “bullshit”.

Felicitación políticamente incorrecta

Aprovecho la invitación de la pequeña hermana Magdeleine a “confrontar el odio y el rencor del mundo con la sonrisa del Niño de Belén”, cuyo nacimiento hace más de 20 siglos celebraremos mañana, para una navideña felicitación.

De modé, lo sé, pero les cito a Blaise Pascal: “Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Si después no hay nada, nunca lo sabré al hundirme en la nada; pero si hay Alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo”.

Razón por la cual deseo a los lectores, a mis compañeros, a mis amigos, a sus familias, que la Navidad haga que sus días y noches se iluminen con la sonrisa del Niño de Belén. Aceptemos la invitación de Dickens, a honrar la Navidad en el corazón y conservarla durante todo el año.

NOTAS EN REMOLINO

Al escuchar al Presidente Andrés Manuel López Obrador su mañaneras referencias del Presidente estadunidense Joseph Biden, uno se pregunta si en la importantísima reunión del próximo enero con el inquilino de la Casa Blanca y con el canadiense Justin Trudeau, romperemos con la mexicana tradición de respetuosos y educados anfitriones... Quizá uno peca de díscolo, pero pareciera que el caso de la Ministra Yazmín Esquivel es toda una carambola de tres bandas. Al tiempo... Si el Gobierno de la República advierte de posibles apagones por la brutal onda fría en Estados Unidos que afectaría el suministro de gas. ¿No se aprendió nada de lo que pasó cuando en Texas las heladas impidieron ese suministro?... Ah, las nuevas generaciones. Lean cuando menos las notas de los afines a la izquierda, para no repetir la tontería de que la masacre de Acteal hace 25 años la cometió el Ejército... Hace 25 siglos Tucídides nos dejó esta frase inmortal: “La historia es un incesante volver a empezar” ...