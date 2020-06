“Son las 7 de la mañana, estoy haciendo spinning en el gimnasio de casa cuando recibo un whatsapp de un amigo. Me pregunta si la noticia que publican es verdad. Dice que la policía y la guardia civil registran mi casa y mi despacho. Cuando subo, me encuentro a los policías de paisano con el chaleco amarillo”.

Así describe Sandro Rossell, empresario y expresidente del FC Barcelona, la forma en que lo detuvieron en su casa de Barcelona, en el programa “Lo de Évole” del canal La Sexta.

“Le pregunto al jefe de la guardia civil sobre lo que pasa, y por qué registran mi casa. Me dice que tiene que ver con unos negocios que hice en Brasil hace 11 años. Me acusa la fiscalía. No hay ninguna denuncia de ningún particular, no entiendo nada”.

“Al cabo de un par de horas que registraron la casa, me hacen levantar. Me dicen: “venga a ver este armario conmigo”. Entonces viene la cámara de la policía por detrás, y entonces sacan un sobre de un abrigo, intuyo que hay dinero y yo digo: “este dinero no es mío”. Y entonces me dicen: “puede ser de su mujer”. Y yo digo: “no, de mi mujer, tampoco es, no, no. No sé quién lo habrá puesto y cómo ha llegado hasta aquí”.

Sandro Rosell le explica al periodista Jordi Evole que la policía colocó fajos de dinero sobre un escritorio anexo a su habitación. Esa noche, en los noticieros de las televisoras españolas, la imagen sentencia al expresidente del FC Barcelona.

Cuando la juez Lamela te envía a prisión, ¿tú que piensas?, indica Évole. Rosell responde: “Pienso que hay una persecución personal evidente”. El abogado de Sandro Rosell, califica la detención preventiva del expresidente del FC Barcelona de la siguiente manera: “Es el abuso más grave, inhumano, injusto y escandaloso que por prisión preventiva ha ocurrido en toda la historia judicial española, sin duda”.

“¿Cuál de los presos independentistas te caía mejor?”, formula el periodista. “Jordi Cuixart, porque es muy fresco. Es muy natural. Saliamos al patio después de comer y estaba mirando al cielo, y le pregunto, “Jordi, ¿qué estás mirando?” Y dice: “Estoy identificando a los pájaros porque me gusta mucho la fauna”. Le pidió a su mujer un libro e identificaba a los pájaros de (la cárcel) Soto del Real”, indica Rosell.

Jordi Évole, un periodista reconocido en España le pregunta a Rosell si es independentista. El expresidente del FC Barcelona le reponde: “No sé. Dímelo tú”. Évole se sorprende. Rosell continúa: “Si hubiera un referéndum por la independencia, yo votaría a que sí. Si el resultdo final es que sí, yo me voy de Cataluña. Si el resultado final es que no, me quedo en Cataluña”. Évole responde con un “hostia” prolongado. “Una cosa es lo que dice el corazón y otra cosa es lo que dice la cabeza”, sentencia Rosell.

La fiscalía acusó a Rosell de liderar una trama para blanquear comisiones con el presidente de la Confedearación Brasileña de Futbol, Ricardo Teixeira. El otrora director de Nike, lo niega. Sandro Rosell consiguió a una televisión árabe los derechos de transmisión de la selección brasileña de futbol.

“No entiendo por qué actúan contra mi; quizá porque pusimos las cuatro barras de la senyera (bandera independentista) en la camiseta del Barça; o porque dejamos pasar la Vía Catalana (cadena humana de unos 400 km, el 11 de septiembre de 2013) por el Camp Nou; quizá porque contratamos a Neymar en contra de la voluntad de otro equipo (Real Madrid); o porque vendimos los derechos de transmisión del Barça a Telefonica en vez de a Mediapro; o porque fui presidente del Barça; o es una mezcla de todo”, afirma Rosell en su libro Un fuerte abrazo: Seiscientos cuarenta y cinco días y noches.

“Tú no crees que lo tuyo no haya sido un error judicial”, le dice Évole. “Estoy convencido”, responde Rosell. “Tú crees que hubo una conspiración”, reafirma Évole. “No tengo duda”, respode Rosell. “No ayudó ser catalán”.

Rosell dejó la cárcel porque es inocente. Le quitaron dos años de vida. Y a todo esto, ¿qué dice Carmen Lamela?

