El incipiente fuego que amenazaba en convertirse en un incendio social de proporciones mayúsculas tuvo que ser sofocado por el gobierno de la 4T, inmediatamente.

Frente a la oleada de preocupación general, que veía venir un severo recorte a las pensiones que recibirán miles de trabajadores, el gobierno mexicano emitió una posición tajante: no habrá disminución en el monto de las pensiones de la generación de transición, como se conoce a aquella que comenzó a cotizar antes de que entrara en vigor el actual sistema de pensiones que administran las afores.

¡No habrá recorte de 25 a 10 salarios mínimos el cálculo para el pago de las pensiones de la generación de transición!

¡Nadie tiene riesgo sobre el monto de su pensión, ni se van a rasurar, ni se van a recalcular y mucho menos habrá disminución!

¡Se va a respetar el esquema de cotizaciones de todos los trabajadores de la generación de transición!, aseguró el director del IMSS, Zoé Robledo.

No era un rumor, ni una especulación cualquiera.

Se trata de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 24 de enero publicada en el Semanario de Justicia. En ella se establece que se reducen el monto de la pensión de la generación de transición de 25 a 10 salarios mínimos.

En realidad fue la segunda sala,y no el pleno de la Corte, la que emitió la resolución. Previamente la Corte se había pronunciado sobre el tema en los años 2010 y 2016.

Robledo tuvo que salir a hacer la acotación correspondiente.

Dijo que tal resolución no es de aplicación general; no es una sentencia para las instituciones de seguridad social del país; es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver como lo está estableciendo la Segunda Sala?: cuando hay juicios nada más.

En consecuencia —destacó el funcionario— no es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria, no significa esto que el IMSS esté en desacato ni mucho menos; simplemente no aplica al Seguro Social.

Luego el director general del IMSS destacó que ese organismo va a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este esquema de transición entre la ley del 73 y la ley del 97, en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años.

Además se comprometió a que el IMSS emitirá un criterio —que ni siquiera sería necesario— para garantizar que el organismo continuará desde el Comité Técnico que seguirá calculando el monto de pensiones con 125 y no con 10 salarios mínimos. Sería injusto reducirlo a 10. El gobierno de la 4T decidió respetar las pensiones de los trabajadores. Habrá que ver cómo resuelve la enorme carga financiera que representa ese derecho laboral que, sin duda, debe ser respetado.

Atisbos

MANCUERNA.- Se registra una conveniente mancuerna entre una de las más poderosas empresas petroleras del mundo y un consorcio mexicano de proveeduría para servicios de petróleo y gas.

Además de convenirle a ambas partes, el contrato cuyos términos económicos no se dieron a conocer, es importante la alianza por el impulso al contenido nacional y la eventual transferencia de tecnología que redunda en fortalecimiento de la empresa nacional. Ayer, en congruencia con su propósito de fortalecer a la industria petrolera mexicana, la compañía neerlandesa Shell México anunció que contrató a la empresa mexicana Grupo R, que encabeza Ramiro Garza, como proveedor de servicios de perforación en aguas profundas.

Éste es un consorcio nacional con más de 55 años suministrando servicios a los sectores de petróleo y gas en México.

Grupo R arrendará a Shell la plataforma La Muralla IV para la exploración de hidrocarburos en aguas profundas del golfo de México. Adicionalmente, el contrato prevé la contratación de equipos de apoyo para la perforación de tres pozos (con opción de extensiones) en aguas profundas a partir del tercer trimestre del 2020. Shell es la compañía petrolera internacional con mayor superficie de exploración en México y es pionera, desde hace más de cuatro décadas, en la exploración y explotación en aguas profundas. ¡Enhorabuena!