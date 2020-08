En el derecho administrativo, existe por ley y por principio general, una máxima: a la aplicación de la menor pena posible (multa, señalamiento o llamado de atención) no hay reclamo posible ante los tribunales. Se acata y se cumple.

Irma Eréndira Sandoval, le impuso a la revista NEXOS, derivado de un contrato de publicidad por 74,000 pesos en el IMSS, del que no sabemos el equívoco, una multa de un millón de pesos. La verdad, parece un poco excesivo. Una revista ofrece publicidad en sus páginas y la pública. Y, dos años después algo está mal en el contrato. Por lo tanto, le impongo una multa.

Que barbaridad. De los miles de contratos hechos por el gobierno en los últimos 18 meses, una proporción del 80% por asignación directa, no hay ningún error. Y hace dos años por 74 mil pesos ciérrenle en el ámbito de la publicidad, todas las llaves a NEXOS. Da la impresión de haber gato encerrado. Contra un contrato de 74 mil pesos una multa de más de 964,000 pesos. Que extraño. ¿Qué habrá hecho el particular para merecer una severidad de la autoridad de ese tamaño?

Vamos por partes. En primer lugar, se lo impone a la revista, no a la institución publica, que está obligada a cumplir con sus obligaciones, y en donde debe centrarse su preocupación y la labor central de la Secretaria de la Función Pública, un castigo excesivo. Con ello, en el decreto aparecido en el Diario Oficial de la Federación (no una decisión administrativa, sino un decreto en toda forma), le prohíbe a los estados y a todas las instituciones públicas contratar publicidad con ese medio. La redacción de lo aparecido en el diario oficial de la federación da la impresión, además, de que todo aquel particular que contrate con ellos, pasará a una lista negra. Cómo siempre, la 4T es de una ignorancia superlativa. Un decreto, circular, o lo que sea, no puede prohibirles a los estados contratar con un medio de comunicación, de ninguna manera. Pero bueno. Así son de ignorantes y de idiotas.

Luego viene lo demás, ¿que quiere el gobierno resolver con un decreto? ¿Porqué NEXOS debe ser castigado? Bueno por cosas muy sencillas: NEXOS, ha publicado números sobre la pandemia que molestan al gobierno; ha publicado datos y razonamientos sobre el espíritu antidemocrático y autoritario del gobierno actual y, sobre todo, el presidente sabe que NEXOS ha sido cercano y, al mismo tiempo, crítico de los gobiernos que le han dado publicidad, en ánimo de mantener la sana discusión pública, razonada y crítica. Pero el Presidente quiere incondicionales, no razonables o razonadores.

Héctor Aguilar Camín, José Woldenberg, por hablar de sus últimos directores, y todos los miembros de su consejo editorial no son del gusto del presidente o de John Akerman, (esposo de Irma Eréndira). Sin embargo, son orgullo hemos escrito varios artículos en esa revista y, yo he sido premiado con mención honorifica del más prestigiado premio de ensayo político del país: el premio Carlos Pereyra. < Eso molesta al actual gobierno, sin duda. Además, la revista, como buena representante de una generación, recoge la opinión y la reflexión del pensamiento serio mexicano el día de hoy y desde hace 40 años. Es orgullo en Hispanoamérica y es un referente del pensamiento moderno de la política y las políticas públicas. Al gobierno actual, eso le molesta y le estorba. Además, sus miembros, firmamos desplegados y reclamos ante el autoritarismo y la voluntad de volver al pasado político y económico, en el que está empeñado el gobierno actual. Lo más grave, sin embargo, es querer hacer callar una voz. En las paginas profundas de esa revista se anida la modernidad de México, desde hace 40 años. Sólo la Revista de Occidente que comandaba en su dirección José Ortega y Gasset o aquella icónica publicación para iberoamerica: Cuadernos Americanos, de Don Jesús Silva Herzog (el abuelo del brillante editorilaista del Reforma) sólo NEXOS y Letras Libres tienen esa jettatura. Querer disminuirlas por vía de una acción administrativa excesiva y un mensaje político lamentable, es querer matar la voz de los millones de mexicanos que hemos apostado por la modernidad y el futuro, no por la vuelta al pasado ominoso de un Estado dominante, autoritario y antidemocrático. Nada menos, pero nada más.