Mujeres y trabajo no remunerado: El sostén de la economía mexicana

Como las mujeres tienen empleos más vulnerables y realizan la mayor parte del trabajo en el hogar, durante la crisis sanitaria se incrementó la brecha de género salarial entre hombres y mujeres.

Recientemente el INEGI dio a conocer indicadores sobre el trabajo no remunerado en los hogares. Se estima que este tiene un valor de 6.8 billones de pesos, el 26.3% del PIB. Además, se calcula que el trabajo no remunerado que realizan las mujeres es alrededor del 19.1% del PIB, mientras que el de los hombres es de solamente| 7.2 por ciento. Eso significa que no les pagamos a las mujeres por su trabajo alrededor de 4.6 billones de pesos, debido a que nuestra economías sigue sostenida por empleo no pagado y a que las mujeres realizan la mayor parte del mismo. Es decir, las actividades es como limpieza, cocina, compras y cuidados las realizan las mujeres en una relación de alrededor de tres a uno con respecto a los hombres. Se trata de una proporción que se ha mantenido en el tiempo, aunque en 2020 y 2021 el trabajo no remunerado, como proporción del PIB, aumentó, presumiblemente como resultado de la pandemia.

Ahora, precisamente como las mujeres tienen empleos más vulnerables y realizan la mayor parte del trabajo en el hogar, durante la crisis sanitaria se incrementó la brecha de género salarial entre hombres y mujeres. De acuerdo, el estudio de las economistas Liliana Ruiz y Sandra Santana, publica la Cámara de Diputados, la tendencia de la diferencia de ingreso de las mujeres, con respecto al de los hombres, que había venido reduciéndose desde los año noventa, se revirtió durante la crisis del covid.

En el 2019 lo hombres ganamos 21.74% más que las mujeres, mientras que en el 2020 se incrementó a 24.72%, muy probablemente porque ellas tuvieron que hacerse cargo de labores no remuneradas, que se incrementaron en la pandemia, lo que les impidió realizar trabajos remunerados.

De acuerdo con el análisis de las autoras, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la razón por la que las mujeres que no participan de la Población Económicamente Activa quieren trabajar pero no lo hacen es en un 43% porque no tienen quien les ayude en la crianza de los hijos, pero solamente el 5% de los hombres afirman que esa es la razón por la que no trabajan.

En la ENOE se muestra que solamente en el tema de cuidados a niños o enfermos, las mujeres destinan el doble de tiempo que los hombres, mientras que en el tema de quehaceres domésticos más del triple. Además, el ingreso promedio mensual de una mujer disminuye, después del segundo hijo, de 2,442 a 1,675 pesos. Es decir, la evidencia es clara en el sentido de que la carga de trabajo no remunerado repercute en contra de las posibilidades de ingreso de las mujeres.

Los 19 puntos de PIB, el trabajo no remunerado de las mujeres, es el equivalente a toda la recaudación del IVA, ISR, cuotas de la seguridad social, y los ingresos de CFE y Pemex. Si le quitamos la inversión y el costo de la deuda es equivalente a prácticamente todo el gasto público del pais. Es decir, necesitaríamos el presupuesto completo del país para pagarle a las mujeres el trabajo que realizan de manera gratuita.

Eso significa que es urgente avanzar en políticas públicas que ofrezcan alternativas para que las mujeres no sean las únicas encargadas del cuidado de los hijos, con mayor responsabilidad de los hombres, pero, sobre todo, con acciones del estado para garantizar esa posibilidad. Es también evidente que se puede hacer más para reconocer y pagar buena parte de las labores que las mujeres realizan actualmente de manera gratuita, con capacitación, certificación y profesionalización de actividades como la de cuidados. Los números son escandalosos y el avance todavía lento, especialmente en el tema laboral de genero.

