Imposible sustraerse del tema del 8M, la celebración del Día Internacional de la Mujer. Aunque el pasado jueves dediqué mi columna a las mujeres, la fuerza que ellas han desarrollado en nuestro país obliga a volver a escribir sobre el movimiento feminista y ponernos de su lado para luchar por los derechos de la mujer; por la equidad de género; por la erradicación del machismo; por la igualdad de condiciones laborales; para que sean dueñas de su cuerpo y de su destino; y, sobre todo, para poner fin a la violencia verbal –insultos y amenazas- y material que va desde los golpes hasta el feminicidio.

En el informe Violencia contra las Mujeres, dado a conocer a finales de enero por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reveló un espeluznante incremento en los asesinatos de mujeres y niñas diariamente. Durante el año 2020 mataron, de manera bestial, a 18 mujeres cada día. De ahí el enojo femenino, su furia y su valentía para reclamar con paso firme, la existencia de la impunidad masculina y la imposición del poder en un caso como el de Félix Salgado Macedonio. Caso que, de no dar marcha atrás, va a traer serias consecuencias tanto al partido Morena como a la Cuatro T.

Imposible hablar de una movilización tan grande y espontánea sin mencionar la reacción del presidente López Obrador ante ella. No se ha definido tajantemente a favor como debería de ser si es verdad que su gobierno es de izquierda. Su reacción ante los pronunciamientos femeninos no es clara. Duda. Si bien es cierto que él respeta a la mujer y que en su gabinete hay, en proporción, más mujeres que en cualquier gobierno anterior, queda claro que no justifica las protestas femeniles. Las juzga como una intromisión más de sus adversarios políticos. Cosa que, desde mi punto de vista, resulta imposible dado que no es un movimiento homogéneo. Por el contrario es diverso, plural e, inclusive, caótico, eso sí con una gran vitalidad.

Elda Cantú, editora de la sección en español de The New York Times, obtuvo una copia de la carpeta de investigación de una de las denuncias de abuso en contra de Salgado Macedonio, “a quien —escribió— el presidente López Obrador ha respaldado. Si gana las elecciones, dijo la abogada de una de las denunciantes, ‘legitima y normaliza la violencia sexual contra las mujeres’”.

Como sabemos, el Palacio Nacional, para evitar el maltrato de su fachada, costados y parte trasera, fue rodeado por vallas metálicas de tres metros de altura. Al cercado se le nombró, eufemísticamente, por parte de las autoridades, el Muro de la Paz. El colectivo femenil Brujas del Mar, con imaginación y creatividad, hizo de la barda un Memorial escribiendo con letra blanca el nombre de más de tres mil víctimas de los feminicidios realizados en México en los últimos diez años. Además pegaron unas mantas con las consignas: “México feminista”, “Un Violador no será gobernador” y “Aborto legal, ya”.

Termino con unos conceptos de María Félix en una entrevista que le hiciera Verónica Castro, donde la “doña” se expresó feministamente: “En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado: Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Así que mujeres, aguzadas. A estudiar, a aprender, a informarse de todo (…) Yo hago un voto: que la justicia sea más severa para estos verdugos domésticos. Protesten. Quéjense. No se dejen. Hagan de su vida lo que ustedes desean”.

Está en YouTube con más de ocho millones de visitas, la canción que dio título a la columna de hoy: “Canción sin Miedo”, composición de Vivir Quintana, que se ha convertido en himno feminista: https://proyectopuente.com.mx/2021/03/07 Véanla y escúchenla.