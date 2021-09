Es un hecho histórico que Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam en el campo de batalla, la perdió cuando los medios mostraron en vivo y a todo color la sangre, los horrores y la barbarie que vivían sus padres, hijos y hermanos en el campo de batalla.

Una analogía válida para señalar al gobierno de México que su imagen podría no resistir la fuerza de las imágenes de los agentes de migración y los militares de la Guardia persiguiendo a migrantes que llorando piden no ser detenidos.

Algunos migrantes saben conducirse en cámara, pero estruja el alma la desesperación de la mayoría, su miedo por ser regresados al horror de dónde vienen. No idear otra estrategia, otras tácticas, podría producir una derrota que marcará al sexenio.

Desastres: desconfianza atrasa la atención

Seguramente que cuando el titular de Hacienda Rogelio Ramírez de la O comparezca ante los diputados, les explicará que, aunque no hay Fonden, se apartan 9,000 millones de pesos para atender desastres, afirman fuentes oficiales.

Mas el problema no es si hay o no dinero para atender los desastres, el problema es que, para repartir la ayuda a los damnificados que, dicen, será monetaria, debe levantarse un censo. Y, con todo y corrupción, es un inesperado cambio.

Asunto que aprueba personalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual suma el ingrediente de su congénita desconfianza, que puede atrasar tanto la ayuda que, en un descuido, políticamente salga más caro el caldo que las albóndigas.

Colmo: ¿democratizarlas universidades?

Como retórica de las izquierdas mexicanas, socialistas, no comunistas, por supuesto, es muy atractiva la idea de que las instituciones de educación superior “se democraticen”. Algo así empezaron proponen para el Instituto Politécnico Nacional.

Como bandera de activistas es aceptable, pero imperdonable para un Gobierno como el lopezobradorista que presume su objetivo de elevar la calidad de la educación, al menos esa es la narrativa,

¡Pamplinas! ¿Creen que la “socialista” China alcanzó la meta de ser la segunda economía del mundo en cuarenta años “democratizando” universidades? No, lo hizo aplicando el Gaokao, uno de los más rigurosos exámenes de admisión del mundo.

Notas en remolino

Intrigante, al menos para quien esto escribe, el objetivo sexenal declarado por el titular de la SHCP Rogelio Ramírez de la O de “cerrar las brechas sociales” ... ¿A cuáles mexicanos en el extranjero llamarán a votar? ¿A quienes gozan de conveniente doble nacionalidad, a quienes indocumentados cuya prioridad es pasar inadvertidos o a los “green cards” cuya ambición es lograr la ciudadanía?... Mal que el presidente Andrés Manuel López Obrador pida a los ministros de la Suprema Corte ignorar la ley y priorizar lo que llama “justicia”. Nada nuevo, pues todos los presidentes se enojan cuando hay fallos que no les gustan, pero no todos reclaman en público... No los que conocen los entretelones de los presupuestos públicos pueden aventurarse a decir que el PEF del 2022 alcanzará para todos los programas oficiales... Vale reflexionar esta frase de John Kenneth Galbraith: “Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. Bajo el comunismo ocurre exactamente al revés” ...