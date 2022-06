América Latina es hoy en día una de las regiones que mejor crece en el ámbito farmacéutico, específicamente para la farmacéutica Roche, de origen suizo, cuyo negocio se incrementa a doble dígito en la región y están convencidos de que pueden mantener ese ritmo por varios años.

Así lo considera su director para América Latina, Rolf Hoenger, con quien platicamos en su reciente visita a México. Nos comenta que para Roche Pharma, América Latina significa entre 6 y 7% del total de sus ventas, que frente al 50% que representa Estados Unidos parecería menor, pero al ser una zona con grandes necesidades de salud les implica un crecimiento significativo.

Cuestionado sobre los mayores retos que ve en la región, Hoenger -quien es miembro del consejo asesor del Movimiento Salud 2030- ubica a la inversión en salud como el principal: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda a los países invertir 6% de su PIB en salud, y sin embargo el promedio en AL es de 3.7% respecto del PIB. Hay países que han conseguido elevar este índice, como Colombia, Costa Rica y Uruguay que invierten entre 7 y 8% empujando hacia arriba el promedio, e incluso Argentina que está mejorando su sistema. México, sin embargo, está en la cola -junto con Perú, Bolivia y Paraguay- con uno de los niveles más bajos con 2.6% del PIB de inversión pública en salud y por tanto con un gasto de bolsillo muy elevado el cual tiende a aumentar la pobreza de la población.

Es un indicio lamentable pues se ignora que dedicar recursos en mejorar la salud de una población es de lo más rentable productiva y socialmente. Conforme un estudio de la consultoría Baker Mckenzie, cada dólar invertido en salud genera de 2 a 4 dólares en cualquier economía, y eso es lógico si se considera que una persona saludable es más productiva; el problema es que en México los líderes del sector salud no han sido buenos en argumentar ante quienes deciden los presupuestos por qué invertir más en salud favorece la economía. El punto es que el beneficio no es tan inmediato, y, por tanto, políticamente no es tan rentable. La consecuencia de ello ha sido un gasto de bolsillo demasiado elevado. Y como muestra están los consultorios adyacentes a farmacias, convertidos en punta de lanza para la atención primaria en México, algo que como fenómeno es interesante pero no es para presumir.

El segundo desafío para el directivo de Roche en la región es conseguir que la innovación en medicinas sea aceptada por los sistemas para que sí llegue a los pacientes. “No existe para un investigador nada mas frustrante que hacer todo el desarrollo, conseguir un producto que da resultados y que nadie reciba la innovación” Para ello, dice, se requiere que el mundo médico entienda los medicamentos innovadores y que el pagador entienda el valor del acceso y su beneficio multiplicador que a la larga reduce costos para el sistema de salud.

En este sentido, Hoenger comenta que México está empezando a destacar en investigación clínica gracias a una mayor celeridad en la aprobación de protocolos de parte de Cofepris. Roche invierte 280 millones de pesos y planea duplicar esa cantidad para el 2024 y mantenerse como la farmacéutica que más invierte en este renglón en el país. Considera que el potencial de México en estudios clínicos es excelente oportunidad de convertirse en un país muy competitivo considerando las grandes ventajas que le da su infraestructura médica, el gran número de hospitales que atiende a millones de pacientes y el conocimiento que ya hay en torno a la Investigación clínica en las instituciones. Al mismo tiempo, ello ayuda al sistema de salud a elevar el conocimiento, tener una fuente de recursos y atender gratuitamente con opciones innovadoras a muchos pacientes.

Cumple 10 años el HRAE Ixtapaluca

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), dirigido por Alma Rosa Sánchez Conejo, es una de las APP conformadas en el sexenio calderonista que está cumpliendo 10 años operando en forma conjunta por el sector público y privado con evidente éxito. Es un hospital que atiende cada mes a más de 10 mil personas sin seguridad social con una plantilla de 320 especialistas, 255 camas censables y 200 no censables.

Pocos hospitales pueden hablar del nivel de digitalización en sus procesos para la atención médica, formación de recursos humanos e investigación. Sus cuatro quirófanos están equipados con tecnología de última generación para cirugías de alta especialidad y mínima invasión, que permiten, por ejemplo, retirar tumores cerebrales a través de la nariz; neurocirugías y craneotomías con el paciente despierto y consciente.

La mitad de adultos con hígado graso no alcohólico

En México, 49.6% de la población adulta padece hígado graso no alcohólico (EHGNA), el cual es la principal causa de enfermedad hepática crónica que puede terminar en trasplante o cáncer. Así lo reveló un estudio auspiciado por la farmacéutica mexicana medix, publicado en la revista médica Gastro Hep Advances y realizado por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), la Universidad de Washington, la Universidad de Colorado y la Universidad Panamericana.

Es el primer estudio en su tipo en México para conocer la prevalencia real de esta enfermedad, y es tan grave el resultado que de no atenderse las causas no genéticas que aumentan el riesgo de EHGNA, como son obesidad, diabetes y colesterol alto, en diez años se convertirá en la primera causa de cirrosis hepática.