Este es un artículo personal. Lo escribo para delatar las tropelías de las que fuimos víctimas mi familia política y yo, concretamente mi esposa. También lo redacto para advertir al lector de lo que son capaces de hacer los mercaderes de la muerte.

El pasado viernes, a las diez y media de la noche falleció mi querida suegra. Con la pena que la abrumada, mi mujer, quiso hacer valer el contrato de compra-venta —No. 101587208— de servicios funerarios, para dos personas, que acordara con la agencia Gayosso, el 8 de junio del 2011 por el que pagó 87,515.50 pesos, IVA incluido. En el mismo se estipuló, ante Notario Público, que la agencia brindaría los siguientes servicios funerarios: Ataúd Tec-04; Servicio Funerario Estándar; Servicio de cafetería Standar (sic); servicio de embalsamado, aseo vestido y maquillaje; servicio de cremación; urna Argentum. El contrato señala en la primer cláusula que “el servicio funerario se otorgará en Félix Cuevas No. 810 Col. Del Valle, México DF”.

Mientras la familia de mi mujer se reunía en la casa de mi suegra, me hice cargo de dar cuenta a la agencia del fallecimiento, así como informarme de los trámites a seguir. Me comuniqué con una señorita que tomó nota del número de contrato y me dijo que en 30 minutos, máximo 40 —como si fueran pizzas— se comunicaría conmigo un “Consejero Familiar”. Minutos después me habló para decirme que en ese momento y hasta las 18:30 horas del día siguiente —sábado— era imposible dar el servicio en Félix Cuevas como estaba acordado. Pero que estaba desocupado el velatorio de la Colonia Roma. La familia accedió, por rapidez, a que los servicios fueran en este último sitio.

Yo seguí esperando la llamada del “Consejero Familiar”. Pasó una hora y no supe nada del él, llamé repetidas veces a la funeraria recibiendo por respuesta: “de momento nuestros ejecutivos están ocupados”. Mientras esperaba me sometieron a una retahíla de hipócritas frases que a fuerza de escucharlas producen enojo. Una hora después del primer contacto, contesta un “ejecutivo” que no tiene la menor idea del caso. Tengo que explicarle. Me contacta con la agencia de la colonia Roma. Una voz de mujer está al teléfono, tampoco tiene idea del motivo de mi llamada. Muestro mi enojo. La telefonista lo percibe y me dice: “Tengo que atender a un cliente”. ¿Y yo que soy? pregunté. Enseguida se pone al teléfono el señor Antonio Zamora, él sí sabe del caso porque es el “Consejero Familiar” designado. Le reclamo el retraso en la llamada. Como pretexto argumenta que no se ha comunicado por falta de datos de la “homenajeada” ¿Qué no para eso se iba a comunicar? ¿Quién le va a dar los datos, el Espíritu Santo? Lo pongo en contacto con mi esposa. Hasta entonces comienzan los trámites que terminan pasadas las dos de la madrugada cuando el personal de la agencia se lleva a mi suegra. Prometen entregarla lista para homenajearla, eufemismo por velarla, a las siete de la mañana. La entregan una hora tarde. Los que si están a las siete son mi esposa, con la pena y sin haber dormido y el “Consejero Familiar” —eufemismo de vendedor despiadado—. Sin mencionar el costo de los “servicios extras” manipula el lenguaje de forma tal que mi mujer piensa que algunas de las cosas formaban parte del paquete ya pagado. Le sugiere un homenaje fotográfico. Mi esposa le hace ver que trae una fotografía. Justamente la ampliamos y preside el homenaje —dice el buitre—. Mi atribulada esposa acepta. Después supimos que esto tenía un costo de 4,000 pesos. Buscamos en internet, en un lugar especializado hacer este trabajo cuesta 395 pesos. También le vende un desayuno para 10 personas que mi esposa no quiere porque a esa hora va a ser la cremación y que él cambia por refrigerio en la tarde con un costo de 2,890 pesos.

Hice saber al lector lo que incluía el contrato firmado y pagado por mi esposa en el 2011, pues además de eso cobraron por trámites de cremación 4,340 pesos; gastos de gobierno 1,280 pesos —¿el gobierno cobra por un muerto?— Copia del acta de defunción 2,550 pesos. Certificado médico 3,975 pesos. La urna para las cenizas contratada era lo más parecido a una caja de galletas, hacer el cambio a una urna decente costó 3,975 pesos. En total de gastos no contemplados en el contrato se pagaron 22,780 pesos con el IVA incluido. Le entregaron sólo una nota de remisión. Cuando mi esposa, que está en suspensión de actividades ante Hacienda pidió una factura a mi nombre le dijeron que eso era imposible porque que la que firmó el pedido fue ella.

Lector querido, Dios te libre de toparte con los mercaderes de la muerte.