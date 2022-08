Médicos deben conformar la atención privada intermedia: Misael Uribe

Al sector privado de salud que absorbe más de la mitad de la inversión dedicada en México a la atención médica aún le falta mucho para construir un verdadero sistema de salud alterno al sistema público. En principio, entre lo que más hace falta es la apertura de centros de atención intermedia que vinculen a la atención de primer contacto, por ejemplo a los consultorios adyacentes de farmacia, con el siguiente nivel de atención.

Así lo vislumbra Misael Uribe Esquivel, presidente de Consejo del Grupo Médica Sur, con quien tuvimos oportunidad de charlar, y quien considera que a los médicos les toca ser emprendedores y conformar grupos para generar hospitales de atención intermedia. Recuerda que en su momento hubo generaciones de médicos con visión que crearon el Instituto de Nacional Cardiología o el Instituto de Nutrición -donde el doctor Uribe hizo su especialidad de Medicina Interna y Gastroenterología con su gran maestro el doctor Salvador Zubirán, fundador del INCMSZ- mismos que hoy son parte de la red de institutos de alta especialidad, al igual que varios de los que derivaron en las cadenas hospitalarias.

De igual manera, dice, hoy entre médicos y autoridades debe discutirse abiertamente y sin ideología sobre cómo mejorar lo que ya existe para reestructurar el sistema, y grupos de médicos pueden detonar esos nuevos centros que se necesitan para integrarlos con los consultorios adyacentes a farmacias (CAFs).

Esas redes de consultorios pueden mejorarse; fueron conformadas con objetivos económicos por cadenas comerciales, pero pueden convertirse en cadenas donde el foco sea la atención; es factible reestructurarlas con el objetivo de hacerlas más funcionales e integrarlas con atención intermedia para empezar a conformar un sistema privado en favor del paciente.

Para ello, requisito fundamental, estima el doctor Uribe, es que haya espíritu de colaboración entre los distintos eslabones de la medicina privada, porque es imprescindible en este proceso hacer realidad antes que nada el expediente único, y que en cada nivel no haya temor de compartir la historia clínica hacia el siguiente eslabón porque es un derecho del paciente y es algo favorable para su atención. El punto más difícil, destaca Uribe, es ponerse de acuerdo en los costos. Porque a veces no es fácil aceptar que los consumibles son diferentes cuando haces las cosas bien que cuando no tanto, y eso está en relación con la eficiencia y la eficacia del insumo. Pone de ejemplo cómo con la pandemia para Médica Sur se quintuplicó el costo de lavar la ropa de enfermería, y eso el paciente no lo ve en su cuenta, pero en ese aspecto no escatiman porque significa ahorro de infecciones y de vidas.

Por otro lado, expone que aquella idea de que el gobierno debe prestar el servicio médico a todos no es real ni en los mejores sistemas de salud del mundo. En particular en los escandinavos, que tanto aplaude el presidente López Obrador, sucede que son privados tanto los consultorios como los hospitales pequeños, en tanto que los hospitales grandes de alta especialidad donde está la enseñanza, son universitarios; el Estado es financiador y vigilante, y el pago de un siniestro es el mismo para el púHeading 2blico que para el privado.

En el caso de México, nos comparte el fundador de uno de los hospitales más importantes del país, la pandemia nos evidenció lo crucial de la colaboración público-privada, y debemos tener claro que ese es el camino. Al mismo tiempo, nuestro entrevistado nos hace ver la importancia de que la vigilancia estatal sea pareja para todos. Porque mientras hay nula vigilancia para hospitales nuevos en Tampico, Morelia o Chiapas, en cambio hay sobrevigilancia para los grandes que más invierten y les va bien. En el caso de Médica Sur es vigilado tanto por la Bolsa Mexicana de Valores por ser empresa cotizante, como por el Consejo de Salubridad General.

Alianza con Clínica Mayo

Médica Sur ya viene trabajando con Clínica Mayo desde el 2013, pero recién en junio firmaron para que su alianza pasara al siguiente nivel. Ello implica ya inversión de parte de Médica Sur, que se convierte en el primer miembro fuera de Estados Unidos de la Red de Atención Médica de Mayo Clinic, un hospital sin fines de lucro y que es considerado número 1 en el mundo. Profundizan su relación para trabajar juntos en el avance del cuidado oncológico en Médica Sur, en principio centrado en diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer de mama, con planes de añadir otros tipos de cáncer y más especialidades médicas.

Organizan Foro Días H, sobre cáncer de sangre

El Foro Internacional Días H. Unidos Asociación Pro trasplante de Médula Ósea tendrá lugar en línea el próximo 23 y 24 de agosto de 09:00 a 15:00 horas. Con el ánimo de promover acciones que cambien la vida de los pacientes y sus familias, el evento tendrá varias mesas con expertos que tocarán entre otros aspectos: Experiencias del paciente sin seguridad social en el nuevo sistema nacional de salud, La evolución necesaria del abasto de medicamentos e insumos para la salud en México y hablarán sobre el futuro del manejo de la Leucemia Linfoblástica Aguda y de la Leucemia Linfocítica Crónica.

IMSS, líder en trasplantes

Hay que reconocer el papel vanguardista que el IMSS tiene en la donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Simplemente 78 de sus unidades médicas de segundo y tercer nivel tienen capacidad para hacer esas intervenciones. Para tener una idea de su productividad en este ámbito, en cuestión de una semana concretó 29 donaciones de personas fallecidas, y de ellas se obtuvieron 10 donaciones multiorgánicas y 19 de tejidos; se procuraron 54 córneas, 20 riñones, 7 hígados, 3 corazones, 2 pulmones, 4 donaciones d tejido musculo-esquelético y 4 de piel. Por algo es la principal institución de seguridad social de América Latina.

