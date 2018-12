Por cuestiones noticiosas, la última columna del año va a estar dedicada, de una manera respetuoso –por supuesto-, a los políticos mexicanos que han perdido la vida en accidentes aéreos. Entiendo –y en base a ese entendimiento actúo- que una de las actividades importantes de quien colabora como redactor o comentarista en un medio de información es sintetizar, ponderar y comunicar la información relacionada con sucesos del presente, del pasado e inclusive, hasta donde es posible, vaticinar los del futuro, basado en fuentes seguras y verificables.

Hoy, a partir de un acontecimiento reciente, me propongo proporcionar información sobre otros de la misma índole sucedidos en el pasado inmediato y en tiempos remotos.

La noticia del presente es el helicóptero que este lunes poco antes de las 15 horas se desplomó a la altura del municipio de Santa María Coronango, estado de Puebla, habiendo salido diez minutos antes del aeropuerto El Triángulo de las Ánimas, en la capital de dicho estado, con destino a la Ciudad de México. En él viajaban, además del piloto, capitán Roberto Cope y el primer oficial, Marco Antonio Talavera; la gobernadora de Puebla; Martha Érika Alonso y su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle; así como una persona que hasta este momento no ha sido identificada.

Al parecer el accidente lo provocó una falla mecánica del helicóptero marca Augusta 109, perteneciente a la empresa Servicios Aéreos del Altiplano SA de CV, propiedad de los hermanos Rafael y José Antonio Torre Mendoza. Por cierto, 24 horas después del accidente, el portal de internet de la empresa arrendadora de la aeronave desapareció y no contestan el teléfono instalado en su hangar del aeropuerto poblano.

El 11 de noviembre del 2011, se desplomó en Chalco, estado de México, el helicóptero en el que viajaba el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. No hubo sobrevivientes.

El 4 de noviembre del 2008, al regresar de una gira por San Luis Potosí, el Learjeat en el que se transportaba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se desplomó en Paseo de la Reforma y Periférico. Acompañaba al secretario Mouriño, el abogado José Luis Santiago Vasconcelos, que fuera subprocurador de la SIEDO y que se desempeñaba como titular de la Secretaria Técnica para la implementación de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal. Recientemente Santiago Vasconcelos fue objeto de una noticia, durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, en Nueva York, el testigo protegido Jesús Zambada, declaró que “El Chapo” planeó asesinar al susodicho funcionario.

El 21 de septiembre del 2005 el helicóptero en el que viajaba Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad de Vicente Fox, cayó en el municipio de Xonacatlán, estado de México. Su destino era el Penal de Alta Seguridad del Altiplano, su acompañante debería de haber sido Miguel Ángel Yunes Linares, Subsecretario de Seguridad, quien prefirió viajar por carretera.

El 4 de junio de 1969, el vuelo comercial 704 de Mexicana de Aviación, un Boeing 727X-SEC chocó contra el cerro de Tres Picos, cercano a Monterrey, Nuevo León, siendo una de las víctimas el político incómodo Carlos Alberto Madrazo, ex presidente nacional del PRI y ex gobernador de Tabasco. En el mismo accidente murió el mejor tenista mexicano de todos los tiempos Rafael “El Pelón” Osuna. (Éste va a ser el único pelón que mencionaré en esta especie de crónica).

El 26 de septiembre de 1949, un avión de Mexicana de Aviación, Douglas DC-3 matrícula XA-DUH, procedente de Oaxaca se estrelló en el Popocatépetl. En el percance murió el senador Gabriel Ramos Millán, presidente de la Comisión Nacional del Maíz y gran amigo y socio del Presidente Miguel Alemán Valdés. En el mismo avionazo dejó de existir una de las actrices más queridas del cine nacional, Blanca Estela Pavón, “La Chorreada”, de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos.

En su libro de memorias “Remembranzas y Testimonios”, el licenciado Alemán Valdés recuerda de manera especial a Ramos Millán por su gran talento para los negocios. Transcribo: “Simultáneamente, sin entremezclar la política con los negocios, participaría en la primera gran empresa de bienes raíces al lado de Gabriel Ramos Millán quien, bajo la consigna de no “tenerle miedo a los seis ceros”, concibió el proyecto denominado Fraccionamientos México”.

En el mismo libro de memorias, el veracruzano ex presidente escribió: “puedo enorgullecerme de amistades tan genuinas y duraderas como la que me dispensó Gabriel Ramos Millán, amigo por excelencia cuya súbita muerte en la plenitud de la vida es uno de los trances más amargos a los que he debido de enfrentarme”.

Una anécdota consignada por Jorge Rodríguez –hijo de Joselito y sobrino de Ismael y Roberto, afamados cineastas. Acompañaba a Ramos Millán el ingeniero Juan Mas con su esposa. Cuando el avión estaba por salir, llegaron al aeropuerto oaxaqueño Blanca Estela y su señor padre. Tenían urgencia de viajar a la capital por un asunto cinematográfico. El vuelo estaba lleno. El ingeniero Mas, en un acto de amabilidad, cedió su lugar y el de su esposa a la actriz y a su señor padre. ¡No somos nada!

