En la actual pandemia por coronavirus, suena lógico que las empresas hayan decidido recortar presupuestos en actividades no esenciales ante la incertidumbre económica; y reorientar e incluso, aumentar sus inversiones en aquellas que aportan valor al negocio para salir adelante, o bien, para mantener a flote a la organización.

Ante este escenario, ¿qué sucede con las actividades de Responsabilidad Social (RS)? ¿El área de RS se ha visto afectada por la pandemia? ¿Nuevamente la persona a cargo, tiene que “hacer más, con menos”? Como Directora de ResponSable, Agencia de RS, he observado que aunque en el discurso se diga que la RS debe de estar alineada al negocio y que es estratégica para la sostenibilidad del mismo; la realidad es que en múltiples ocasiones no llega a ese nivel deseado.

Por consiguiente, no es sorpresa que la pandemia haya afectado de forma negativa el presupuesto de las áreas de RS justamente porque no han logrado llevarla a un nivel estratégico; y claro que no es nada fácil. En los 10 años que llevamos dando asesoría a las empresas hemos identificado un par de retos para las personas a cargo del tema, que quiero compartir con ustedes; los cuales, estoy segura que si los superan, aumentarán el prestigio y la confianza en la importancia del área de Responsabilidad Social en su organización, aquí van:

1. Evaluar. Constantemente escuchamos la frase: “lo que no se mide, no se mejora” y es cierto, evaluar, permite conocer el progreso y eficacia de las acciones que se han puesto en marcha o se pretenden realizar; y por evaluar, me refiero, no solamente a generar indicadores de resultados, los cuales son muy importantes; sino también, a dar un paso hacia atrás para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Esto se puede lograr con diversas herramientas: un diagnóstico en ISO 26000, la matriz de materialidad y hasta el diálogo con los grupos de interés.

Ojo, tomen en cuenta que cualquiera de estas herramientas no funcionará si no se ha analizado la estrategia de negocios previamente. Pareciera obvio, sin embargo, según datos de nuestro estudio 2019 “Panorama de la Responsabilidad Social en México”, apenas un 30% de las empresas grandes, mencionó recurrir al análisis de la estrategia de negocio para identificar sus acciones de RS, vs. el 54% en 2013. Recuerden, evaluar es importante para priorizar y comunicar los resultados tanto con los stakeholders, como con la persona que autoriza el presupuesto dentro de la empresa.

2. Sensibilizar. En el mismo estudio, preguntamos ¿Con qué áreas deberían trabajar más de cerca las personas a cargo de la Responsabilidad Social en su empresa para hacer avanzar el tema? Presentamos los resultados en una matriz cruzando las respuestas entre la realidad que viven los encargados de RS y lo que los consultores consideran que debería de ser lo ideal. La conclusión fue una falta de transversalidad en el tema, ya que aunque se resaltó la participación de Dirección General y Recursos Humanos como las áreas cuya colaboración es altamente necesaria; Finanzas, Relación con Inversionistas, Calidad e Investigación y Desarrollo fueron dejadas de lado, cuando sabemos que son esenciales para el funcionamiento del negocio per se.

Sí, sabemos que muchas veces hay que hacer labor de convencimiento sobre la relevancia de la RS; y el reto radica además, en comprometer, involucrar y movilizar a otras áreas dentro de la organización. Esto es posible si logramos hablar su lenguaje: mostrándoles en qué les es útil la responsabilidad social, cómo contribuyen y también cómo mejorará cada una al ponerla en marcha. De esta forma, haremos transversal el tema.

3. Innovar. Quizá, uno de los retos más difíciles de superar, porque implica revolucionar la cultura de la empresa, transformar la forma tradicional de operar y comunicar. Para lo cual, necesitarás aliados internos que quieran impulsar el cambio contigo, una razón más para hacer transversal la RS. Y como tip adicional, te puedo decir que un buen análisis de benchmark en el que muestres lo que está haciendo la competencia y las tendencias en el sector, te ayudará a convencer hasta a los más renuentes; y en tu caso, te servirá para abrir tu mente y despertar tu creatividad con nuevas propuestas.

4. Guiar. Para poder orientar las mejores acciones para la organización, es preciso que tengas una visión global de la empresa como negocio, identificando cuáles son sus retos, sus fortalezas y los riesgos a los que se enfrenta; ya que las acciones más eficaces serán aquellas que se integren plenamente al modelo de negocios, aquellas que atiendan las preocupaciones y expectativas económicas, sociales y ambientales de los grupos de interés. No pierdas de foco esta visión de negocio porque estoy convencida de que te posicionará como un gran estratega.

Antes de pasar al último punto, quiero retomar un dato de nuestro estudio en el que se señala, en un 63%, a la filantropía y la inversión social, como la principal acción de RS en la que invierten las empresas grandes. Tomen en cuenta que si estas acciones no están alineadas a la estrategia de negocios, serán las primeras en ser recortadas ante una crisis…

5. Comunicar. No basta con saber sensibilizar y guiar, también hay que desarrollar habilidades de comunicación efectiva. Ya que si consideramos que la esencia de la Responsabilidad Social es la rendición de cuentas, difundir de forma correcta los temas importantes del negocio, así como sus impactos económicos y sociales, cuidando que los soportes y los canales sean adecuados a cada grupo de interés, se convierte en una parte crucial para asegurar la reputación y credibilidad hacia la empresa.

Estos cinco retos, nos permiten comprobar una vez más, que si bien la persona a cargo de la responsabilidad social, necesita desarrollar y/o contar con múltiples habilidades; también necesita generar aliados internos, de forma tal, que su trabajo se concentre en orientar y coordinar los esfuerzos de cada área, en vez de hacerse cargo de la sostenibilidad completa del negocio.

*Gwenaelle Gerard es Directora General de ResponSable.

Twitter: @RSponsable