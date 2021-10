¿Cómo conseguir que la salud especializada en el sector privado sea menos costosa y acortar la brecha de acceso? No hay duda que una respuesta está en el uso de la tecnología, es decir en la salud digital. Y para muestra un botón: un concepto de atención médica especializada en diabetes mellitus mediante telemedicina y telemonitoreo que recién me explicó Ricardo Moguel, un joven chiapaneco que es un caso de éxito internacional por el veloz y enorme despegue que consiguió desde cero de la plataforma Doctoralia en América Latina.

El pasado viernes, tras haber abierto en 4 años el mercado de México, Colombia y Argentina, fue su último día como director general en Doctoralia y nos compartió sobre su nueva aventura que permite visualizar el rumbo de la atención médica privada en un país como México donde hoy no hay una solución verdadera para los 12.8 millones de personas diagnosticadas con diabetes miellitus (DM), 80% de las cuales tienen descontrolada su enfermedad.Se trata de un concepto de atención especializada integral, consultas mensuales en línea, telemonitoreo y seguimiento de endocrinólogo, nutriólogo, educador en diabetes y psicólogo, apuesta a lograr que los pacientes mantengan apego al tratamiento, nivelen su glucosa y de ahí pasen al control de la enfermedad.

Es una clínica virtual llamada Clivi que arrancó apenas hace 4 meses. Funciona con base en membresías con un costo de 390 pesos mensuales y/o un servicio inicial gratuito de respuestas mediante la aplicación WhatsApp.

Lo interesante del modelo es que cubre con atención multidisciplinaria, la cual normalmente sólo existe en las principales ciudades del país. Es un claro ejemplo de que, gracias a las herramientas que hoy ofrece la tecnología, es factible romper con la barrera del precio porque lo hace accesible para todos los estratos socio económicos, pero sobretodo con la barrera geográfica, ya que hoy no hay especialistas endocrinólogos en muchas ciudades del país ni clínicas multidisciplinarias; y aunque haya pacientes diabéticos que quieran cuidarse y tengan los recursos para pagar atención especializada simplemente no tienen forma porque no hay cobertura en su lugar de residencia.

El nuevo esquema busca hacer escalas y hacer que un especialista, en vez de atender a 600 pacientes al mes como es lo usual en el modo convencional, atienda a unos 3,000 en línea. Esto gracias al respaldo de plataformas con inteligencia artificial, teniendo al paciente conectado en cualquier momento a través de WhatsApp y mediante un sistema de alertas con médicos de guardia las 24 horas todos los días (24-7).

El filtro de Clivi para incorporar a pacientes es un estudio de sangre de hemoglobina glicosilada; a partir de ahí le inician su expediente (próximamente incluirá un glucómetro con bluetooth para monitoreo automático) y el reto del equipo es equilibrar los niveles de glucosa del paciente. El problema es que no funciona para pacientes que ya tienen complicaciones o muy descontrolados, pero sí para los que aún están a tiempo de evitar llegar a ese grado. En 4 meses han logrado demostrar que es posible pues bajaron los niveles de glucosa en 1.6 puntos promedio a sus pacientes.

El concepto se basa en uno ya existente en Estados Unidos llamado Livongo -que ingresa unos 300 millones de dólares anuales cubriendo a más de 400,000 pacientes. Ricardo Moguel vislumbra ventajas en el mercado mexicano. En EUA no tienen respaldo de endocrinólogos dado su alto costo, mientras en México la mitad de especialistas recién egresados no tienen capacidad financiera para iniciar su consulta privada, de modo que su mejor alternativa es ingresar al IMSS. Ahora surgen nuevas opciones laborales a partir de estas iniciativas que seguramente seguirán llegando al mercado de salud mexicano.

Vale destacar que Clivi está sostenido por fondos de inversión de Sillicon Valley que están apostando a estas inversiones de riesgo en el mercado de salud mexicano, mejor que los fondos financieros de México que tienen aversión al riesgo.

maribel.coronel@eleconomista.com.mx