Año y medio de aprendizaje y una pandemia. Las dos vertientes que hoy permiten que el gremio farmacéutico y de dispositivos médicos puedan entablar una relación laboral acorde con la Secretaría de Hacienda, al mando de Arturo Herrera.

Todo parece indicar que ya comenzó a fluir la relación de compra y licitaciones en materia de salud, aunque el abasto aún no se regulariza, dado que el proceso de compra de dispositivos y medicamentos que se cerraba en septiembre del año pasado, para abastecer en este 2020, aún sigue abierto, incluso con adjudicaciones directas, debido a la urgencia que se necesita en muchas líneas de la salud.

En cuanto a los medicamentos se refiere, nos aseguran que la compra de parte del gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, para abastecer las medicinas, de primer, segundo y tercer nivel estaría quedando concluida hacia finales de mayo.

Aunque paralelamente se realizan negociaciones para adquirir todo lo relacionado con el medicamento y dispositivos médicos que se necesitan para hacer frente al Covid-19, haciendo incierto que comience a finales de agosto o septiembre la licitación de medicamentos del 2021. Pero avanzan por ahora. El gremio ha tenido que ir justificando cada uno de sus procesos y explicando a las autoridades el porqué.

Los industriales no pudieron ganar la batalla completa de la tercerización en la distribución de todos los medicamentos y dispositivos, sólo de algunos de muy alta especialidad o manejo en su entrega, a cambio de la promesa de que el gobierno federal pagara las facturas en un lapso de dos meses y no de 18 meses como en muchos casos se daba.

Además, las empresas no están asumiendo compromisos sin contrato firmado. A fin de no quedarse con inventario que no utilizarán.

Lo que daría un respiro al gremio industrial que ha visto elevar sus costos, debido a que son ellos quienes hacen las negociaciones y facturación de forma directa con las autoridades, dejando a un lado a los proveedores, quienes, en un porcentaje mínimo, siguen operando de forma independiente, en caso de los medicamentos de alta especialidad o dispositivos médicos muy específicos. Por lo que hace al gremio de dispositivos médicos, los procesos para atender las necesidades de este añose llevan al paralelo que las del año próximo, a fin de acotar la descompensación con la que se han enfrentado este año, pues se trata de 4,200 claves en cuadro básico.

Prácticamente titulares de Canifarma, Canacintra y ADM se encuentran dando asesoría a las autoridades, explicando la problemática y estableciendo soluciones, para que los procesos avancen, a fin de que el 2021 no sea catastrófico para nadie en la cadena productiva. Lo único que se esperaría es que los pagos de gobierno no se aplacen hasta año y medio, porque muchas empresas del sector salud entrarían en terapia intensiva.

SIN GANANCIAS. El presidente Andrés Manuel López Obrador informo que “el tiempo oficial dedicado a publicidad de gobierno se entregará a los medios de comunicación”.

Sin duda pone fin a un impuesto confiscatorio e ilegal que implementó el gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968 para coartar la libertad de expresión de la radio y televisión.

Dado que los spots del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se difunden en todas las señales de radio y televisión no representan ninguna ganancia para los radiodifusores.