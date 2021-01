Durante décadas, Estados Unidos ha carecido de una estrategia general plenamente creíble y factible para respaldar la democracia liberal. Para restaurar el tipo correcto de liderazgo global de Estados Unidos, la administración del presidente electo Joe Biden debería desarrollar una.

WWASHINGTON, DC - La toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mañana 20 de enero, marcará el comienzo de un cambio trascendental para mejor para Estados Unidos. También puede indicar una oportunidad única para fortalecer la democracia liberal en todo el mundo.

Este optimismo sobre las perspectivas globales de la democracia liberal no se comparte ampliamente, dado el reciente aumento de gobiernos populistas antiliberales en todo el mundo. Estos gobiernos han buscado desmantelar la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa y la capacidad de los opositores políticos para funcionar libremente. Muchos argumentan que, por razones que trascienden a Donald Trump, la democracia liberal seguirá en retroceso.

Además, el reciente asalto al Capitolio de Estados Unidos por una turba armada incitada por el p residente Trump posiblemente ha socavado la capacidad de Estados Unidos para predicar con el ejemplo. Después de todo, casi todo el Partido Republicano había seguido apoyando a Trump a pesar de su comportamiento cada vez más inestable y antidemocrático.

Pero la situación ha cambiado rápidamente tras la insurrección en el Capitolio. Una gran mayoría de votantes estadounidenses ha condenado la violencia y apoya la transferencia pacífica del poder. Aunque el 73% de los votantes republicanos todavía piensa que Trump está protegiendo la democracia, los índices de aprobación del presidente cayeron a mínimos históricos después del motín pro-Trump.

Trump también está perdiendo algo de apoyo del Congreso republicano. El 13 de enero, diez republicanos en la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas en la votación para acusar a Trump por segunda vez, por "incitación a la insurrección". Y Trump enfrentará su juicio en el Senado con el actual líder de la mayoría, Mitch McConnell, según los informes, dispuesto a deshacerse de él en el Partido Republicano.

Mucho dependerá de si los responsables del intento de golpe del 6 de enero rinden cuentas y de qué manera. Pero el último espasmo violento de Trump puede eventualmente conducir a una disminución de la polarización y un fortalecimiento de las instituciones democráticas de Estados Unidos, especialmente si una gran parte del electorado apoyara medidas rápidas para combatir la injusticia racial, incluso fortaleciendo los derechos de voto.

Pero el legado de Trump no es el único obstáculo que Biden debe superar para presentar a Estados Unidos como un líder global fuerte de la democracia liberal. Si bien muchos argumentan que Estados Unidos apoyó la democracia durante décadas antes de que Trump fuera elegido en 2016, Estados Unidos con frecuencia respaldaba a gobiernos autoritarios y derrocó a los elegidos, en parte para contrarrestar a la Unión Soviética, pero también por interés económico propio.

Por ejemplo, Estados Unidos depuso al gobierno democrático de Irán en la década de 1950, facilitó el golpe militar de 1973 contra el presidente chileno Salvador Allende y acciones similares en Centroamérica y el Caribe, y continúa apoyando regímenes totalitarios en algunos países productores de petróleo. A pesar de las afirmaciones de Estados Unidos, hubo poca sinceridad sostenida en su apoyo de la posguerra a la democracia liberal.

La administración entrante dirigida por Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris tiene una oportunidad única de llevar a cabo una política mucho más consistente y creíble en los próximos años. La defensa efectiva de la democracia liberal no necesita ni debe implicar interferir en los asuntos de otros países. Algunas amenazas genuinas a la seguridad nacional, relacionadas con armas de destrucción masiva o el terrorismo respaldado por extranjeros, por ejemplo, pueden requerir una intervención en el extranjero. Pero la intervención para lograr un cambio de régimen, incluso si ayuda a instalar la democracia, nunca debería ser un objetivo en sí mismo, porque un régimen instalado en el extranjero casi siempre tendrá grandes problemas para ganar legitimidad.

Como señaló recientemente Joseph Nye de la Universidad de Harvard, las opciones políticas de Biden no serán tan claras. Las transmisiones estadounidenses que apoyan la democracia no deben etiquetarse como intervención extranjera, y el auge de las redes sociales sin duda ha creado nuevas áreas grises. La línea divisoria entre ampliar las opiniones antiautoritarias e incitar al cambio de régimen no siempre es fácil de trazar. Además, el mundo necesitará nuevos tipos de entendimiento sobre el "control de armas" a medida que las nuevas tecnologías se utilicen como armas y los objetivos económicos y de seguridad se vuelvan más difíciles de separar

No obstante, la administración de Biden-Harris debería poner sus miras altas. Para empezar, debería tener una agenda nacional integral que dé prioridad a la justicia y la democracia, y finalmente erradicar el "pecado original" de Estados Unidos de la supremacía blanca, lo que permitiría al país predicar verdaderamente con el ejemplo.

Con ese fin, Estados Unidos debería defender abiertamente la democracia liberal como el sistema de gobierno que mejor puede satisfacer las aspiraciones humanas universales. Y debería pasar gradualmente a un sistema de alianzas en el que los aliados que Estados Unidos se compromete a proteger militarmente (incluso en el ciberespacio) sean todos democracias.

Biden debe seguir una estrategia básica de respeto de la soberanía nacional de todos los países, excepto en los casos en que la responsabilidad de proteger a un grupo de atrocidades masivas requiera que la comunidad internacional actúe. Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no puede tomar una decisión, debido al veto de uno de sus miembros permanentes, es inevitable un enfoque caso por caso del uso de la intervención armada.

Estados Unidos necesita trabajar con todos los países dispuestos, independientemente de sus regímenes políticos, para perseguir objetivos comunes, como limitar el peligro del cambio climático y proporcionar bienes públicos globales, incluida la prevención de pandemias.

Otra alta prioridad es desarrollar estándares y normas para gobernar el ciberespacio, la inteligencia artificial y la biotecnología. Los tratados de control de armas en la Guerra Fría probablemente salvaron la guerra nuclear mundial, y todavía son necesarios.

Durante décadas, Estados Unidos ha carecido de una estrategia global plenamente creíble y factible para respaldar la democracia liberal. La administración de Biden ahora debería intentar desarrollar uno. En general, debe reconocer que abordar muchos desafíos antiguos y nuevos requiere un multilateralismo revivido y, por lo tanto, instituciones internacionales eficaces respaldadas por Estados Unidos.

Por supuesto, habrá áreas grises, pero la percepción de que las intenciones de Estados Unidos son sinceras llevaría lejos al gobierno de Biden. Estados Unidos todavía tiene mucho soft power, a pesar de los mejores esfuerzos de Trump para destruirlo, y Biden y Harris tienen la mentalidad fundamental correcta para proporcionar un liderazgo democrático liberal global. No deben dejar pasar la oportunidad.

El autor

Kemal Derviş, ex ministro de asuntos económicos de Turquía y administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es investigador principal de Brookings Institution.

