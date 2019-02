Si puedes soñarlo, puedes construirlo

Walt Disney

Con la llegada de nuevas alternativas de entretenimiento por televisión (Netflix), varios inversionistas temieron hace tiempo menores resultados en el segmento más importante (Medios) de la empresa Walt Disney Company constituida el 16 de octubre de 1923 en California, EU (¡hace 96 años!). A pesar de los éxitos en taquilla de la hoy productora más importante de películas del mundo a través de sus estudios Disney, Marvel, Pixar y Lucas Film (Star Wars) y de los buenos resultados en sus parques de diversiones, los cuales contemplan nuevas aperturas este verano (Star Wars), el Sr. Mercado con su acostumbrada irracionalidad desconoció buenos reportes financieros y otros elementos positivos que en nuestra opinión se capitalizarán a mayor plazo y permiten actualmente identificar la emisora con fundamentos extraordinarios y con valuaciones, atractiva.

Actualmente, los analistas más optimistas asignaron a Disney un precio objetivo 12m de hasta 137 dólares equivalente a un avance de 21.67 por ciento. Esto sin considerar aún el impacto de negocios de streaming y la sinergia que deberá generar la fusión de Fox. Disney forma parte ya del portafolio del Fondo SNX (ver gráfico).

Fundamentales y sentido común

A Disney la venimos considerado hace tiempo, pero recién concluimos su modelo de valuación. Mas allá de sus fundamentales en los que destaca una buena generación de flujo de efectivo y pago de dividendos, no dejan de asombrarnos las salas llenas cada media hora en los estrenos de sus películas y de saber que ello seguirá (ver tabla). Cuando visitas sus parques, están siempre a “reventar”, sus precios son cada vez más caros y cada vez abren más en el mundo (China, con gran éxito). Sus productos son atemporales. No importa si sus películas o personajes los han visto varias generaciones, la demanda por ellos continuará. Difícil pronosticar si vencerá o no a Netflix, pero el interés por su contenido (que ya existe) es evidente. La diferencia básica entre Disney y cualquier otra empresa productora, es que Disney tiene la “magia” de convertir cualquier éxito en productos (mercancía o atracción en parques). Cuando pensamos en ser dueño de una empresa para nosotros y/o para nuestros hijos, la primera que viene a nuestra mente es justo la de Mickey Mouse.

Parques de diversion (Star Wars: Galaxy’s Edge)

Uno de los ingresos más importantes para Disney son los parques de diversiones (28% de Utilidad Operativa), los cuales promediaron asistencia de 55 millones de personas (en EU), en el 2018, se reportó un incremento de visitantes de 4%, los cuales gastaron 10% más debido al incremento general de precios dentro de los parques (comida, mercancía, entre otros), cifra mayor de ingreso que el de la compra de boletos. También el aumento se adjudica al incremento de precios de boletos en general y de precios promedio de hoteles pertenecientes a Disney. Para verano del 2019 se tiene planeado la apertura de su sección temática histórica más grande: Star Wars; Galaxy’s Edge, la cual incluye hoteles, tiendas restaurantes y atracciones de “otro mundo” (la nave del Halcón Milenario) en California y en otoño en Florida.

La unión hace la fuerza

En estos últimos años se ha especulado mucho acerca de la compra de Fox por parte de Disney, lo cual incluiría divisiones de Fox como 20th Century Fox quien aún mantiene una gran porción del mercado de producción de películas. La compra de Fox se autorizó a finales del 2017, aunque aún hay diferentes asuntos sin resolver en distintos países, se espera que esta compra sea uno de los eventos más relevantes relacionados con la industria cinematográfica, ya que Disney es la productora más importante con 16.23% de proporción del mercado, la compra de Fox sería un aumento a esta fortaleza ya que la división de Fox, 20th Century Fox, también se ubica como una de las grandes productoras del cine.

Es Socio Fundador de SNX, Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]