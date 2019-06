El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo.

Albert Einstein

¿QUÉ ES LA REGLA DEL 72?

Para muchos, predecir el rendimiento de sus inversiones a largo plazo puede parecer difícil, pero ser capaz de determinar un periodo para el crecimiento esperado en inversiones es invaluable. Si desea saber cuánto tiempo le llevará duplicar su inversión a una tasa de interés fija específica, la regla del 72 es la forma más rápida de hacerlo. Pero incluso si no busca duplicar su dinero, saber el tiempo que tomaría es indispensable en procesos de planeación personal y familiar. Aprender a calcular el interés compuesto es un procedimiento matemático que, aunque no es complejo, deja a la mayoría buscando una calculadora. Para comenzar, conozca cuál es su tasa de interés anual fija (tasa de inversión en un banco, por ejemplo). Una vez que lo sepa, debe dividirlo entre 72 (de ahí el nombre). El cociente es el número de años que le tomará a su dinero invertido duplicar su valor. Al hacer matemáticas, la mayoría de las personas está acostumbrada a escribir porcentajes en forma decimal, como 4% escrito como 0.04. Contrariamente a esto, asegúrese de mantener la tasa como un número entero o su respuesta será confusa. A continuación se muestra un ejemplo.

LA REGLA PARA SABER LA TASA: cuando se trata de la precisión de esta regla, los mejores resultados se encuentran con tasas de interés anual de 8% (como sucede ahora en México). Sin embargo, puede sentirse seguro al usarlo para cualquier porcentaje de 4 a 15 por ciento. Más allá de estos parámetros, la regla se vuelve menos confiable. Algunas personas pueden preferir averiguar qué nivel de tasa de interés necesitan para duplicar su inversión. Para eso, puede cambiar el divisor y el cociente de la regla original para obtener su respuesta.

ATENCIÓN CON LA INFLACIÓN EN MÉXICO: la regla del 72 es famosa en el mundo de las inversiones y aparece en un sinnúmero de publicaciones y artículos internacionales. No obstante, el cálculo no incorpora el efecto de la inflación en el poder adquisitivo en el tiempo. Usted no compra lo mismo con 100 pesos hoy que lo que compraría con 100 pesos en cinco años. Mientras más alta la inflación, más impreciso un resultado. En SNX llevamos a cabo simuladores personalizados incorporando elementos de inflación con portafolios que incluyen el impacto de la inversión en Bolsa.

¿DE DÓNDE VIENE LA REGLA 72? El interés (tasa) ha existido desde la antigüedad en estudios matemáticos y económicos. Se remonta a las civilizaciones mesopotámica, romana y griega. El Corán hace mención de ello. Sus raíces provienen de la agricultura y los primeros préstamos de tierras y dinero. La primera persona en mencionar la regla del 72 fue Luca Pacioli, fraile economista, matemático italiano. Su libro Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita (Resumen de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad) se publicó en 1494 y contiene la primera referencia conocida de la regla, que lo hace lo más cercano posible a un inventor. Algunos acreditan a Albert Einstein como el arquitecto de la regla. Sin embargo, no hay documentación que respalde esta afirmación.

Es socio fundador de SNX, Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]

