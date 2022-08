La delincuencia empeora, muta y se diversifica

México está rompiendo todos los récords en violencia. El país vive de luto. No acabamos de asimilar una tragedia cuando otra nueva salpica de sangre y dolor a más y más familias mexicanas. La ausencia de Estado de Derecho y un sistema de justicia disfuncional, no sólo generan mayor violencia e impunidad pero también mayor incertidumbre, frustración, enojo y desesperación pues todos nos sentimos vulnerables y desprotegidos.

2022 ya es el año en que más periodistas han sido asesinados en México. Las cifras son contudentes. Los tres primeros años de gobierno de López Obrador, 2019, 2020 y 2021 han sido los tres años con mayor número de homicidios en la historia del país. Hasta el 18 de agosto de este año, se han registrado más de 128,923 homicidios (durante toda la administración de Enrique Peña Nieto se estima que hubo 156,066 homicidios y en el sexenio de Felipe Calderón 120,463) y aún quedan más de dos años para que este gobierno termine constitucionalmente.

El problema es que el presidente se niega a reconocer la magnitud del problema e incluso afirma no temer a nada y sentirse seguro en todo el país. Peor aún, no deja de repetir que la impunidad y la corrupción ya no existen porque fueron desterradas por él. Esta manera de normalizar la violencia es una señal de alerta pues deja ver que no hay ni habrá estrategia por parte del gobierno para garantizar la seguridad, cumplir y hacer cumplir la ley y usar la fuerza pública para defender a los mexicanos.

En un llamado desesperado a la opinión pública, 8 organizaciones de la sociedad civil: Causa en Común, Frente Cívico Nacional, México Unido Contra la Delicuencia, Poder Ciudadano Mx, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, piden y proponen a ciudadanos, organizaciones, expertos y actores políticos, que se inicie “el proceso de construcción de un Programa de Gobierno detallado, que sea piedra angular de un gobierno futuro, con diagnósticos y propuestas que atiendan el fenómeno de la violencia de la manera más integral posible.”

Reconociendo que, “la situación no sólo no mejora, sino que se agrava: la delincuencia empeora, muta, se diversifica. Permea hasta derruir las estructuras de gobierno y hace imposible la convivencia civilizada, que es el fundamento de la prosperidad y la justicia”; las organizaciones ciudadanas subrayan que “un fenómeno así solo puede ser enfrentado en unidad. Si bien el Estado es quien debe proveer la seguridad y tiene el monopolio del uso de la fuerza, sabemos que los pocos casos de éxito han sido posibles gracias al trabajo en conjunto de diversos sectores de la sociedad.”

Las malas noticias sobre la violencia dan la vuelta al mundo. De nuevo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido advertencia para que sus ciudadanos eviten viajar a varios estados de la república; subrayando el altísimo riesgo que existe de sufrir algún crimen o secuestro. Son 29 de los 31 estados los que aparecen en la lista bajo la advernetcia de “no viajar”, “reconsidera” y “precaución”. Solamente Campeche y Yucatán aparecen en estatus de “precacución normal.”

Ojalá respondamos a este llamado ciudadano para unirnos y diseñar ese plan detallado que nos genere a todos mayor claridad y certidumbre de lo que sí podemos hacer para reuperar a México y revertir todo el daño provocado. No será fácil ni rápido, pero sólo unidos podremos lograrlo. Ojalá lo entendamos antes de que sea tarde. De eso depende la supervivencia de todos nosotros y de la propia república.

*El autor es Presidente Fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora A.C. (IPEA).

Twitter: @armando_regil