La competencia económica es un proceso que, indudablemente, es benéfico para la sociedad. La rivalidad empresarial permite a los consumidores beneficiarse del acceso a productos más baratos, con mayor variedad y mejor calidad. Las empresas también se benefician al verse incentivadas a mejorar su productividad, a reducir sus costos y a diseñar nuevas soluciones para atender las necesidades de los consumidores. Un entorno de competencia sana permite que los mercados funcionen de manera más eficiente, lo que mejora la capacidad competitiva de la economía. Dicho lo anterior, no debiera cuestionarse la utilidad y la existencia de las agencias de competencia.

En 2020, con el argumento de reducción de costos para el erario, hubo un intento de reformar la actuación de los organismos autónomos encargados de la aplicación de la política de competencia. En 2021 seguramente revivirán los intentos de reforma, con el mismo argumento. Es innegable que se debe revisar la efectividad de la política de competencia, pero ello debe hacerse desde una perspectiva más amplia que la puramente presupuestal. Se tiene que hacer una evaluación sistemática de los ordenamientos, el marco institucional y la calidad de las intervenciones de los órganos autónomos. De otra manera no será posible mejorar su actuación. Los organismos autónomos deben encontrar un espacio para actuar y convencer de que pueden ser aliados de la transformación económica en el contexto actual. Para ello, me parece que las agencias deberán poner particular atención en los siguientes aspectos.

Deben fortalecer su credibilidad y reputación mediante la conclusión exitosa de sus investigaciones. En este sentido, los órganos autónomos deben lograr una conclusión favorable de los procedimientos de investigación que se encuentran en proceso en el ámbito administrativo o son litigados en tribunales, toda vez que se trata de casos sobre los cuales se han creado amplias expectativas. Las agencias deben reforzar su operación, mediante el apego de sus actuaciones a procedimientos, es decir, a través del cumplimiento estricto del debido proceso, pero también mediante la aplicación de principios económicos robustos, que minimicen la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. En este sentido, deben fortalecerse las áreas técnicas de los órganos autónomos y deben aprovechar la experiencia de otros países y seguir las mejores prácticas recomendadas por los organismos internacionales especializados en la materia. Los órganos autónomos deben cumplir con la emisión de lineamientos para su actuación, particularmente en temas sustantivos. En otras ocasiones he señalado que las jurisdicciones líderes en la materia de política de competencia se caracterizan por publicar y actualizar sus lineamientos en temas como la determinación del mercado relevante y la evaluación del poder sustancial, que son los conceptos fundamentales en la materia. Los lineamientos son útiles, porque dar certidumbre a las empresas, permiten la organización del trabajo de investigación de las agencias de competencia y dan robustez a las decisiones de éstas. En México se ha pospuesto la emisión de lineamientos como los señalados, con los consecuentes efectos sobre la predictibilidad de las actuaciones de las autoridades. Los órganos autónomos deben simplificar los procedimientos en aquellos casos que no ameritan mayor análisis. Este es un principio internacionalmente aceptado. Se debe evitar que las empresas incurran en costos y demoras innecesarias. Las agencias de competencia deberán adaptar su operación para atender industrias digitales en las que hay fenómenos de concentración significativos, pero también un cambio tecnológico acelerado. Estas industrias se caracterizan por que su operación, desde el punto de vista económico, es distinta a los mercados tradicionales, de manera que los conceptos e instrumentos usuales de la política de competencia deben ser adaptados. La política de competencia puede mejorar las perspectivas de progreso intergeneracional e inclusión. Esperemos que las instituciones encargadas de su aplicación demuestren capacidad de adaptación y renovación.

Twitter: @javiernunezmel