La declaración de AMLO de que recibe un país en bancarrota ha llenado la tinta de los periódicos y las entrevistas con los “expertos” en economía de la televisión. Se ha criticado fuertemente al presidente electo por su “inexactitud” y por ser un agorero nacional de desgracias en nuestro México. Se ha argumentado —y en parte con razón— que nuestras cifras macroeconómicas son sanas, así como nuestro crecimiento promedio durante el sexenio de Peña Nieto de un magro 2.2%-; que el país crece e inclusive se han tomado las definiciones de la palabra “bancarrota” para ver si se ajustan a nuestra realidad nacional. AMLO ha sido fuertemente criticado, y éste no ha respondido de manera inteligente, al comentar que las críticas que ha recibido de la prensa son de la “prensa fifí”, lo que ha enfurecido todavía más a los medios impresos y de telecomunicaciones. El objeto del presente artículo no es tanto abonar a una discusión que me parece irrelevante, como hacer algún análisis de la Presidencia del mandatario saliente, Enrique Peña.

Peña llegó con cierto bono democrático. La utilización excesiva de los medios y la expectativa de que el “PRI sí sabía gobernar” fueron parte de las razones por las cuales la ciudadanía le dio la alternativa, después de dos sexenios azules (de los cuales prefiero no acordarme, sobre todo, de la fallida guerra contra el narcotráfico, que nos ha llevado a más de 100,000 muertos y 30,000 desaparecidos en dos sexenios, parecido a cifras como de países en guerra, como Libia). Parecía que Peña llegaba con tambor batiente a Los Pinos y algunos nos hicieron pensar que se trataba de un gobierno distinto, que daría la vuelta al estancamiento secular en el que yacemos desde hace más de tres décadas.

Otros le dieron al menos el beneficio de la duda, cuando logró el acierto político de la firma del Pacto por México —avalado por todos los partidos mayoritarios— al solo comienzo de su sexenio: un paquete ambicioso de reformas grandes y pequeñas —las tan trilladas reformas estructurales—, así como un gran cambio en el marco jurídico general de la nación, con fechas de cumplimiento estrictas, como los planes estratégicos de las grandes empresas.

Sin embargo, el peñismo deja el país con un bajo grado de aprobación —16% según algunas estadísticas—, de las más bajas en la historia del presidencialismo mexicano. ¿Qué pasó que después de ser una gran promesa se convirtiera en el gobernante más vilipendiado? ¿Qué no le funcionó?

Son muchas las razones (al que le interese profundizar puede leer el interesante libro Un gobierno fallido, de Alfonso Zárate, recién editado por Planeta). No se pueden resumir seis años en 4,000 caracteres, pero una hipótesis sostenida por el autor es que Peña Nieto no se dio cuenta que el país había cambiado: si bien poseemos una democracia en ciernes, las épocas del presidencialismo imperial parecían haber desaparecido; la sociedad es más consciente; hay una prensa relativamente independiente y eso no lo supo leer Peña Nieto.

La segunda razón que esgrime el autor del fracaso de EPN es la “fe” más dogmática que la religiosa, de Enrique Peña y su equipo —en particular el poder tras el trono, Videgaray—, en el Consenso de Washington, que ya estaba agotado para las fechas en que comenzó a gobernar el desgraciado presidente.

El autor llama a una discusión nacional de los principales problemas del país como única forma de buscar una transformación, que ahora sí, permita lograr el crecimiento económico que nuestros gobernantes nos han dejado a deber, pero que es posible, como sucedió en China, Japón e Irlanda. Veremos si AMLO sigue tales recomendaciones: en especial si escucha las voces disidentes para ajustar su proyecto, lo que de momento no está claro.

*Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.