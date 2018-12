Elefante regañado

El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN, Santiago Creel, juzgó la iniciativa para anular los resultados electorales para la gobernatura de Puebla y respaldó a la panista Martha Erika Alonso, quien había ganado la elección. Ante la propuesta de anulación, presentada por el magistrado del TEPJF, José Luis Vargas, Creel cuestionó su proyecto, ya que rechaza el recuento de votos. Por medio de Twitter, el panista expresó el “mundo al revés” y ofreció su respaldo a su compañera.

Cortina intermedio

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes al recién presidente Andrés Manuel López Obrador, por su toma de posesión como presidente de la República de México y confirmó que trabajarán juntos por muchos años. En su Twitter, el mandatario estadounidense escribió: “Felicidades al recién investido presidente mexicano @lopezobrador_. Él tuvo una tremenda victoria política con el gran apoyo del pueblo mexicano. Vamos a trabajar bien juntos por muchos años”.

Equilibrista

Claudia Sheinbaum, futura jefa de gobierno, reafirmó que en administración se terminarán los moches en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2019 para la Ciudad de México. También mencionó que habrá transparencia en el suministro de recursos para las 16 alcaldías. “No vamos a ceder a ningún chantaje ni ser rehén de nadie; estamos siendo muy transparentes en el próximo presupuesto y vamos a cumplir con los compromisos de campaña”, respondió ante las exigencias del resto de los partidos políticos.

Mimo

El diputado Gerardo Fernández Noroña se vio involucrado en una confusión de un robo de celular. Fue tanto el alboroto que tuvo que salir a dar conferencia de prensa, en la que aclaró que no estuvo detenido en el Ministerio Público 56 por robar un celular, sino que acompañó a su hermana a denunciar el robo de su teléfono. El legislador petista comentó que este lunes ha estado circulando en las redes que, “producto de la celebración y bajo los influjos del alcohol, robé un celular de 15,000 pesos. No tomo. Me fui a la medianoche”.

Domador

AMLO podría enviar hoy al Senado una iniciativa para insistir en la eliminación del fuero y convertir en delitos graves la corrupción, fraudes electorales y otros hechos como la portación de armas y el robo de combustible. Ricardo Monreal acudió a Palacio Nacional para reunirse con el primer mandatario.