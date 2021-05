Muchas palabras nunca indican sabiduría.

Tales de Mileto

La palabra deja huella, tiene poder e influye positiva o negativamente. La medida del poder del lenguaje es la medida de la capacidad de influir sobre uno mismo o sobre los demás.

En cada palabra tenemos el poder de la paz. El poder de la paz es el poder de la cultura de la paz.

Por eso, la forma en la que las personas utilizan la palabra, la comunicación, para comprender al otro, educarlo o agredirlo es fundamental.

El tejido social implica relaciones significativas que determinan y permiten a sus integrantes ser, estar, producir, crear, interactuar, proyectarse y decir en todos los ámbitos de interacción social como lo son la familia, la escuela y la comunidad en todas sus variantes. Es la palabra un elemento básico para la construcción de la concordia o para lastimarla.

La palabra es el instrumento fundamental de la educación. A los maestros les corresponde esa delicada responsabilidad. Lamentablemente, como se sabe, el cierre de escuelas debido a la pandemia del Covid 19, obligó a madres y padres de familia, además de atender sus otras obligaciones, a improvisar funciones de maestro.

La palabra se transforma en arte por poetas, escritores y compositores. En información por los comunicadores y medios.

La palabra corre el riesgo de ser limitada en su uso y con ello amordazar la libertad de expresión. El Poder Judicial Federal revive la obligación a los concesionarios a someter sus contenidos al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que esa autoridad determine cuáles son correctos y cuáles no, elimina la autorregulación y, con ello, la libertad de expresión.

Hablar mucho y decir poco, es la característica de los monólogos mañaneros del inquilino de Palacio Nacional, hace alarde del uso de palabras huecas para falsear y ocultar la realidad nacional, así como para difundir decisiones y ocurrencias autoritarias. En sus giras, ahora utiliza la palabra para pedir perdón por eventos ocurridos hace siglos, o bien para hacer cuadrar la historia, cambiar el pasado, con el relato del poder, sin detenerse en el respeto a las fechas.

El gobierno y sus partidos políticos utilizan la palabra para mentir, para confundir al electorado. La mentira es su forma de gobernar, falseando datos y ocultando la realidad. Parece desconocerse que el valor de la verdad da valor a la palabra.

Es inaceptable que quienes acompañan al Presidente no perciban que participan de una farsa. Lo arropan y se dejan humillar para demostrar lealtad a un régimen que exige lealtad ciega.

Ser cómplices de la mentira incluye el silencio ante la agresión a los ciudadanos, a la pérdida de empleos, la creciente inseguridad y la pasividad ante la abierta violación a la Constitución y a las leyes emanadas de la misma, entre otras nocivas actitudes. Olvidan que la evaluación sobre cualquier gestión se enfocará en lo que puede verse, los hechos y los datos objetivos, los resultados, no sobre mentiras y falacias.

El Presidente López Obrador también utiliza la palabra para acariciar la idea de reelegirse y la pronuncia sin recato alguno, como si fuera un deseo generalizado. Ha hecho de esa palabra su favorita, se ha referido a su posible reelección 127 veces en 608 conferencias de prensa, lo hace una vez a la semana en promedio. No se trata de una palabra hueca, es en realidad una amenaza, pretende quedarse más allá del 24, y la gente ya lo percibe.

El rumbo está equivocado y es incorrecto, por ello es urgente evitar que se dejen las cosas en peor estado del que tenían.

Tristemente el Presidente no muestra empatía con ningún sector de la población, sólo consigo mismo, sus causas y sus ocurrencias. Es evidente que tiene la idea de que él es México, el Estado y el Pueblo.

Sigue sin aprovecharse el elemento sobre el que se construyen o desarticulan los conflictos, que es la comunicación. Trabajar la desarticulación del conflicto y la construcción de una manera diferente de interactuar y de relacionarse es modificando el tipo de comunicación.

Los ciudadanos, en todas sus expresiones, utilizan la palabra para exponer legítimos reclamos, protestas y propuestas sin que se les escuche. La palabra de los opositores del Presidente no merecen su atención.

Como hemos insistido, el dialogo es la vía de la distensión.

Es frustrante y dañino no escucharnos, no vernos y no respetarnos unos a otros pues la política no tiene por qué ser un constante desencuentro, un método de descalificaciones y mentiras que dilapida la estabilidad y la unidad.

En las próximas elecciones tendremos la oportunidad de expresarnos, no con palabras, con nuestro voto. Se juega la continuidad o la discontinuidad del proyecto de gobierno del presidente López Obrador, eso que él sigue llamando cuarta transformación. Si el Presidente pierde la elección de junio, perderá impulso, perderá legitimidad, perderá iniciativa. Se impedirá su avance destructivo.

Habremos de estar atentos ya que para el Presidente López Obrador todas las elecciones en las que ha participado y ha perdido han sido fraudulentas. Sin embargo, no hubo pruebas de esos supuestos fraudes.

Ante los intentos del Presidente de destruir nuestro orden constitucional, republicano, federal, con división de poderes y órganos autónomos, tenemos la opción y el derecho a resistir.

Las elecciones son ese mecanismo para determinar, mediante nuestra participación y el ejercicio del voto libre y secreto, quienes han de representarnos y gobernarnos. Son un método de evaluación y control sobre las personas que ejercen responsabilidades públicas.

La vía pacífica a nuestra oposición al desastre es ejerciendo nuestro voto. Hagámoslo conscientemente, protejamos a México. Cuidemos y confiemos en la más importante encuesta que se realizará el 6 de junio.

*El autor es abogado y mediador profesional.

phmergoldd@anmediacion.com.mx

Twitter: @Phmergoldd