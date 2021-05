El ‘Kun’ Agüero se marchará del Manchester City al final de la temporada 2020-21. Este 29 de mayo jugará su último partido como citizen frente al Chelsea, por la final de la UEFA Champions League. Se dice que se irá al Barcelona, también se rumora que su partida tiene que ver con desacuerdos con Pep Guardiola, incluso se ha mencionado que tendrá una una estatua en su honor afuera del Etihad Stadium. Y, entre todas estas incertidumbres, se me ocurre una más: ¿Dónde estaría el City sin Agüero?

En 1880, nació un equipo llamado St.Mark 's, que siete años después fue renombrado Ardwick Association Football Club y, finalmente, en 1894 llegó el nombre definitivo: Manchester City. Y, aunque las aspiraciones de este club eran grandes, no terminaba por competir, incluso en Manchester solo existía un solo color: el rojo. Pero un gol de Sergio ‘Kun’ Agüero en el partido final de la liga 2011-12, de último minuto ante el Queens Park Rangers, cambió su historia. Ahí nació la leyenda.

Sergio Leonel Agüero del Castillo debutó a los 15 años con el Independiente de Avellaneda y desde entonces el destino era claro: Europa. Con 18 años fue fichado por el Atlético de Madrid y se convirtió en un héroe; a los 22 llegó a Manchester y se transformó en leyenda. En su paso por el Atleti disputó cinco temporadas (234 juegos) y consiguió un total de 101 goles (en todas las competencias); esos números lo posicionaron como un delantero de élite a nivel mundial.

Su salida del conjunto madrileño resultó polémica, pues Agüero abiertamente declaró querer abandonar la institución. El conjunto colchonero recibió 36 millones de euros (fraccionados en tres pagos, uno por año) por su venta, aunque no fue todo, pues el contrato contó una cláusula en la que se estableció que, por cada 15 goles marcados, el Atlético de Madrid recibiría otros 250,000 euros, por cada 25 apariciones se sumarían 250,000 euros más, y por cada título de liga obtenido, otro millón de euros. Dicha cláusula tuvo validez hasta la temporada 2015-16 y dejó 5 millones de euros más a los rojiblancos.

Para la campaña 2011-12, el Manchester City contaba en la delantera con Carlos Tévez, Edin Džeko y Mario Balotelli, pero necesitaba algo más para escribir una nueva historia, que precisamente sucedió. Ambos equipos de Manchester llegaron a la última jornada de la Premier League igualados en puntos (86), pero con una diferencia de goles que favorecía al City.

Los dirigidos por Alex Ferguson se impusieron 0-1 (Rooney) de visita ante el Sunderland, resultado que, matemáticamente, los colocó como líderes de la liga y campeones virtuales, pues el City hasta ese momento perdía 2-1 como local frente a Queens Park Rangers.

Sin embargo llegó el tiempo de compensación; primero Džeko empató el marcador (90+2´) y la agonía terminó cuando Sergio Agüero selló el 3-2 definitivo (90+3´). El ‘Kun’ fue pieza clave de una temporada innovadora, una que lo cambió todo. La catarsis resultó inevitable para la afición, la cual invadió la cancha para festejar con sus jugadores.

Tal fue el impacto que tuvo aquel gol que, incluso, el Manchester City realizó en 2017 un documental llamado ‘93:20’ (en referencia al minuto de la anotación). Un pasaje que marca un antes y un después en la historia del club y claro, de la Premier League, pues han monopolizado títulos desde entonces.

Hasta el 2011, the Citizens solo tenían dos títulos de liga (1936-37, 1967-68), y en diez años, con Agüero como referente en el ataque, conquistaron cinco (2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2020-21); una FA CUP (2018-19); seis de EFL Cup (2013-14, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) y tres Community Shield (2012, 2018, 2019). En su mejor momento como artillero, incluso el precio en el mercado del ‘Kun’ alcanzó los 80 millones de euros; actualmente está valuado en 25.

Pero no todo han sido goles y táctica para que el ‘Kun’ se haya ganado a la afición citizen. En palabras de Domenec Torrent, asistente de Pep Guardiola durante dos años en Manchester: “Es su personaje, hace bromas, se ríe de muchas cosas, también se ríe de sí mismo”, dice Torrent. “No es un chico que hable mucho pero cuando habla tiene su propio toque, su sentido del humor, los ingleses tienen un sentido del humor muy sutil y es así. A veces, cuando las cosas no van tan bien, puede hacer reír a la gente con una pequeña broma".

Y, por supuesto, no se puede dejar de lado una mirada distinta sobre la vida personal del artillero argentino que mostró el documental de Amazon, ‘All or nothing: Manchester City’. “Mi hijo Benjamín vive con su madre en Argentina, pero la mayor parte del tiempo estoy solo”, comentó.

El ‘Kun’ registra 260 goles en 389 encuentros (en todas las competiciones) con los colores del City. Y con 184 tantos en Premier League, ocupa el puesto número cuatro como máximo anotador histórico de la liga y el primer lugar con un solo club. Incluso, Alan Shearer, mítico delantero inglés, ha mencionado sobre el argentino: “Los jugadores brillantes pueden hacer goles de la nada y eso es lo que él ha hecho aquí. Sergio Agüero lo tuvo y lo tiene todo”.

Tras aquel primer campeonato, Sergio podría haberse ido ese mismo verano; con ese gol en el tiempo de descuento su nombre ya estaba asegurado en la historia del City, pero, en cambio, decidió quedarse 10 temporadas. En algún momento, Agüero comentó: “Me quedo (en Manchester City) hasta que ganemos la Champions League” y, a sus 32 años, está a un partido de poder hacerlo. Cuando suene el silbatazo final tras el partido de la Champions League, el ‘Kun’ será el último miembro del equipo ganador del título 2011-12 en dejar el club. Es el final de un ciclo.

