Juan Carlos Zepeda Molina dejará a fines de noviembre la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). El comisionado presidente adelanta cinco meses su salida que, de acuerdo a los estatutos, debería ser en mayo. Allana el camino para que el próximo gobierno designe en los próximos días al titular del principal regulador del sector petrolero.

La salida del presidente de la CNH sirve como un recordatorio del reto que tendrá el próximo gobierno en la retención de talento y en el apuntalamiento de los órganos reguladores. Zepeda es uno de los funcionarios más respetados del sector público. Ha estado al frente de la CNH durante casi 10 años. En ese tiempo demostró muchas de las cualidades que un buen regulador debe tener: independencia frente a las empresas que participan en el sector; solvencia técnica y honestidad en la administración de los recursos públicos. Fue también un promotor infructuoso de medidas más radicales de modernización del sector petrolero, entre ellas colocar acciones de Pemex en la Bolsa y dotar a la petrolera de mas independencia respecto al gobierno.

Su salida se hará oficial en las próximas horas. Todo indica que, en el 2019, Juan Carlos Zepeda se incorporará a una empresa del sector financiero, especializada en infraestructura. Para cumplir con lo que la ley establece, el presidente de la CNH no podrá trabajar en ninguna empresa que tenga actividades relacionadas con exploración y producción de petróleo.

La salida de Zepeda no es sorpresiva, en la medida en que sus puntos de vista difieren de los del equipo de López Obrador en asuntos como la reforma energética. Juan Carlos Zepeda no sólo ha defendido, sino que ha promovido esta reforma, que no goza de las simpatías del próximo presidente y de la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Sobre Juan Carlos Zepeda y su equipo se puso la lupa, por la asignación de los campos petroleros. Fueron nueve rondas y dos farmouts (asociaciones), que implican inversiones esperadas por más de 182,000 millones de dólares. De manera extraoficial, ha trascendido que el equipo del próximo gobierno ha concluido la revisión de los 107 contratos y no encontró evidencias de irregularidades. Así lo dijo hace algunas semanas Abel Hibert, uno de los asesores económicos del próximo presidente.

La CNH tendrá varios retos en el próximo sexenio. El primero es mantener los estándares que alcanzó bajo la presidencia de Zepeda y luego superarlos, en un contexto de reducción general de sueldos. Este órgano es una pieza clave para revertir la caída de la producción. Se encarga de las licitaciones de los campos petroleros y de la revisión del cumplimiento de los compromisos por parte de las compañías privadas. La CNH está a cargo también de la revisión de los contratos de asociación de Pemex con otras empresas y es el custodio de toda la información sísmica del territorio nacional.

Los reflectores apuntan a Gustavo Hernández como el candidato más viable a suceder a Zepeda. Se trata de un ingeniero con amplia experiencia en Pemex, que llegó a ser director de Pemex Exploración y Producción, la más grande de las empresas subsidiarias de Pemex. Al final de esta administración, fueron públicas sus diferencias con el director general, Carlos Treviño. También fue público su acercamiento a la gente de Morena.

