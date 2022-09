Jefe Máximo en 2024, ¿por aclamación?

Primero, la presidenta nacional de Morena Bertha Luján pidió al Presidente López Obrador no retirarse del “Movimiento” al término de su mandato, lo mismo planteó el senador Gabriel García Hernández, porque falta la siguiente fase del cambio de régimen.

García Hernández, hasta el año pasado poderoso controlador de los 18 mil servidores de la Nación y de la rica escarcela de los programas sociales, dijo que el Movimiento tiene que volver a su esencia, implicando que la ha dejado.

No ven a nadie capaz de llenar el hueco del Presidente López Obrador. Lo necesitan para que el cambio de régimen sea una realidad. No sería un maximato como el de Calles, porque al Presidente López Obrador no sería impuesto como Jefe Máximo, lo sería por aclamación. Sólo vean las encuestas.

La seguridad es para hoy, hoy, hoy

El problema con las premisas del oficialismo sobre seguridad, esas que se apoyan en la presidencial frase de “abrazos, no balazos”, es que, podría ser las adecuadas, pero sus resultados se verán a largo plazo, tiempo que la gente no tiene.

Los ciudadanos de a pie que padecen o atestiguan la violencia de las bandas del crimen organizado no tienen el tiempo para esperar, aunque al oficialismo y sus voceros oficiosos les moleste, no quieren resultados mañana o pasado, los quieren hoy.

Mientras el Gobierno de la República se atrinchere en la descalificación de los medios y su narrativa cada vez más desgastada, más y más se acerca la posibilidad de que la crisis de seguridad sea una indeseada variable electoral.

A Palacio se le desordena la sucesión

Aunque hay aspirante a la candidatura presidencial del Partido en el Poder que. cómo en los relatos bíblicos, parecen ya haber sido “ungidos por el Señor”, el proceso de la sucesión ya muestra fisuras, el costo de haber sido adelantada.

Como saben quienes han participado o atestiguado las luchas por las candidaturas pueden enfrentar amigos y separar familia o difuminar lealtades, porque nadie quiere quedarse sin su boleto para el próximo sexenio.

Cada vez es más difícil controlar los encontronazos, indirectos por ahora, y bombardeos de fuego amigo o las cortesanas intriga, de darse un manotazo en la mesa, uno que resuene urbi et orbi, el proceso se les puede ir de las manos.

NOTAS EN REMOLINO

A todo vapor los pleitos entre los grupos de Morena. Seguramente la titular de la STPS Luisa María Alcalde recibió una lanzada que todavía se pregunta: ¿de parte de quién?... A la toma de posesión de Esteban Villegas como Gobernador de Durango nadie sabe cuál PRI acudirá como invitado, pues como bien lo recordó Roy Campos, Villegas fue candidato de la hoy agónica alianza entre PAN. PRI y PRD... Debe estar satisfecho Alejandro Encinas y su investigación por el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por lo pronto ya exoneraron al exalcalde de Iguala José Luis Abarca por el secuestro de los muchachos asesinados en 2014... El canciller alemán Konrad Adenauer hizo esta recomendación: “en política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno” ...