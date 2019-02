Lo que bien comienza, bien acaba.

SEÑAL DE OPTIMISMO: 85% DE LAS VECES SIGUE AVANZANDO 16.0% EN EL AÑO: Sin que represente ninguna garantía (de hecho, no sucedió el pasado 2018), la estadística resulta siempre interesante y útil. Esta nota recuerda cómo en las 13 ocasiones en que desde 1950 (¡68 años!) el índice accionario de EU S&P 500 ha tenido un avance superior a 5.0% en el primer mes del año (enero), como sucedió al inicio de este 2019, con un alza de 7.86%, en 11 de ellos (85% de las veces), el avance del resto del año promedio otro 15.9% de alza. Ello puede interpretarse como la validación y/o superación de las buenas expectativas en el contexto de inversión, que anticipa el movimiento del primer mes del año.

Diferencias fundamentales entre el 2018 y el 2019

2018: El año pasado, el S&P 500 también inició con un avance en enero de más de 5.0%, alentado por los beneficios corporativos que anticipaba la reforma fiscal del presidente Trump. No obstante, existía una clara disposición entre los participantes sobre la necesidad de una ajuste (baja) tras nueve años de avance y sus valuaciones (Múltiplo P/U) resultan históricamente altas. A lo largo del año, a pesar de los buenos fundamentales en EU, el temor invadió poco a poco a los inversionistas al acrecentarse primero la idea de que las tasas de interés deberían subir más para “enfriar” a la economía y, más tarde, al desatarse un conflicto comercial entre China y EU que cada vez subía más de tono, aparecieron las teorías de una recesión económica en el país del norte para el 2019 lo que propició una baja en los precios de las acciones, la cual se profundizó hacia diciembre para ser el peor diciembre en la Bolsa de EU en su historia.

2019: De manera contraria, con la fuerte baja de algunos precios, pero un permanente fuerte crecimiento en utilidades, las valuaciones al inicio de año (y hoy todavía) están siendo sumamente atractivas (asumiendo avances en precios objetivos de +30% en varias empresas), al tiempo que la perspectiva de una recesión cambió por sólo un proceso de desaceleración. Todo apunta a que EU y China podrán lograr un buen acuerdo comercial antes de marzo (evitando la muy temida guerra comercial) y la Reserva Federal (Fed) se manifiesta más pausada y flexible reconociendo que las tasas de interés están más cerca de un nivel “normal”. A esto, sume la necesidad de Trump que lograr éxitos económicos para poder buscar su reelección el próximo año y el hecho de que no haya habido hasta ahora dos años consecutivos con caídas en las bolsas (el año pasado, perdió). Sin “echar las campanas al aire”, pero estamos optimistas y esperamos no haya sorpresas negativas no identificadas.

Es socio fundador de SNX, Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]