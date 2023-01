Guía fácil para crear un presupuesto familiar

¿Es difícil mantener el control de las finanzas familiares? Seguramente sí, para la mayoría de las personas. Sin embargo, se puede contar con una guía que ayude a crear un presupuesto, que pueda seguirse fácilmente y que permita ver a detalle en qué se está gastando el dinero. Tal vez suene familiar la frustrante expresión “se me fue el dinero como agua”, afortunadamente, cuando se aprende a organizar los ingresos y gastos, se logra disfrutar de una vida financiera más saludable en todos los sentidos.

¿Qué es un presupuesto familiar? Un presupuesto familiar es un plan que ayuda a controlar los gastos e ingresos. Al crear uno, se está tomando el control del dinero en lugar de dejar que sea el dinero quien lo controle a uno. Los presupuestos familiares y personales son importantes porque ayudan a medir los gastos, a planificar las finanzas y evitan que las personas pasen por apuros económicos constantemente, que, en muchos casos se deben a no contar con un presupuesto.

Cuando se esté listo para empezar a ahorrar dinero y mejorar la salud financiera, seguir estos sencillos pasos ayudarán para crear un presupuesto familiar:

1. Anotar todos los ingresos. Esta es la primera recomendación que todos los especialistas hacen y aunque parezca trillado, es la más importante. Se debe de incluir cualquier fuente de ingresos, ya sea un trabajo a tiempo completo, un trabajo por horas, becas o subsidios.

2. Listar cuánto y en qué se gasta en un mes: alquiler, hipoteca, agua, gas, electricidad, internet y todo aquello que es imprescindible pagar mes. Luego, incluir otros gastos mensuales variables, como comida, transporte y los pagos de tarjetas de crédito. En caso de no estar seguro de cuánto se gasta en un área determinada, se recomienda llevar un registro minucioso de los gastos durante 30 días para poder identificarlos.

3. Finalmente, hay que comparar los gastos con los ingresos. En caso de que se esté gastando más de lo que se gana, es el momento de realizar un ajuste de los gastos para que coincidan con los ingresos. De esta forma, se podrá ahorrar dinero para pagar deudas o invertir en el futuro.

Existen diferentes enfoques para crear un presupuesto familiar. Algunos métodos se basan en el 50/30/20 (gastar el 50% de los ingresos en necesidades, el 30% en deseos y el 20% en ahorros), mientras que otros utilizan la regla del 70/30 (gastar el 70% de los ingresos en necesidades y guardar el 30%).

Hay muchas maneras de seguir un presupuesto, y todas requieren cierto grado de esfuerzo y disciplina. En caso de tener dificultades para crear o seguir un presupuesto, existen recursos y herramientas disponibles en línea que pueden ayudar.

No importa que tan grande o pequeña sea una familia, tampoco qué tan holgado o no, se viva. Dar un buen uso a los recursos no depende de ello, la verdadera importancia de hacer un presupuesto es mantener, tanto las finanzas personales como las familiares en orden y asegurar que cada centavo ganado con esfuerzo rinda más para tener la oportunidad de cumplir cualquier meta que se quiera alcanzar en el futuro.

Marcos Neumann García es Vice President Product & Client Servicing de BBVA Asset Management

marcos.neumann@bbva.com