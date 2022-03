No fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien, por unanimidad de sus ministros, liberó de la prisión a Alejandra Cuevas Morán y anuló la orden de aprehensión contra Laura Morán, fue la opinión pública.

La presión y la exigencia de justicia de parte de comunicadores, analistas y líderes de opinión, causó que los seis ministros que días antes habían votado en contra de amparar a las dos mujeres cambiaran de opinión.

El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y en el se afirma que “no hay material probatorio” para sostener las acusaciones de “homicidio por omisión de cuidados” que hiciera en contra de las dos señoras el fiscal Gertz Manero.

La Corte canceló la orden de aprehensión contra la señora Laura, pareja sentimental durante 52 años, de Federico Gertz Manero que al morir tenía 82 años y la salud deteriorada. Al momento de los hechos Laura Morán contaba con 88 años de edad. “Hizo —dijo la ministra Yasmín Esquivel— lo que estaba a su alcance de acuerdo con su edad y capacidad económica”. (¡Cómo! Además no daba gasto).

Al considerar inexistente el delito por el que se le acusa, la Suprema Corte ordenó la inmediata liberación, tras 528 días de cárcel, de Alejandra Cuevas Morán, hija de doña Laura.

Preguntas: ¿una semana antes las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ignoraban que el señalamiento de “garante accesoria” en la responsabilidad de cuidar a Federico Gertz, es una figura que no existe en el Código Penal de la Ciudad de México? ¿Lo ignoraba, cuando permitió el encarcelamiento de Laura, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy?

Gertz Manero pasará a la historia por haber sido el primer fiscal autónomo del país; también como fabricante de un delito. Además por su alto grado de corrupción demostrado en el caso de la Universidad de las Américas; por la lentitud en el desempeño de su trabajo, característica por la que el periodista Julio Astillero lo apodó Tortugertz Manero. Si tuviera vergüenza y sentido del honor debería de renunciar.

No obstante Andrés Manuel López Obrador, refrendó su confianza en el corrupto fiscal. ¿Señor presidente, dónde quedó su multicitada frase de “nadie por encima de la ley”?

Como moraleja aconsejaré a todos los hombres mayores de 80 años que quieran casarse, háganlo con una mujer vestida de blanco. ¿Virgen? No. Enfermera.

Autismo con dignidad

El sábado próximo —2 de abril— es el día mundial del autismo, no se celebra, se conmemora; se habla sobre el tema y se crea conciencia sobre esta condición de vida. En México apenas la sociedad comienza a percatarse de algo que puede ocurrir en cualquier familia y que por ignorancia se deja pasar siendo que la terapia oportuna a una edad temprana es muy importante para una mejor calidad de vida de quien vive esta condición.

Soy padre de un adulto en condición de autismo. Mi esposa Alicia, literalmente ha dedicado su vida al estudio de esta condición de origen desconocido y de múltiples y diversos síntomas. Por ella sé de la existencia de la charlatanería que hay en torno al autismo, la cual se ha convertido en negocio.

También se han creado organizaciones en pro del autismo, algunas con fines de lucro y/o para impulsar socialmente a los autoproclamados dirigentes. Otras han metido ruido en algo que ya estaba establecido: el color y el símbolo del autismo: el azul y una pieza de rompecabezas. Ahora hay quienes quieren que el color sea el dorado y el símbolo el del infinito. Es urgente una depuración de estas asociaciones y que se unan las que auténticamente luchan por un autismo con dignidad.

Punto final

Una pregunta: ¿Si una persona me dice “no me hagas caso” y yo no le hago caso, le estoy haciendo caso?