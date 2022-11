Fingiéndolo, haciéndolo, perdiéndolo

El espectacular ascenso y caída de FTX y su fundador, Sam Bankman-Fried, fueron impulsados por el marketing efectivo, el engaño y la especulación financiera. En eso, tienen un parecido sorprendente con el desastroso experimento del siglo XVIII que alimentó la burbuja de la Compañía de Mississippi y creó la plantilla para todos los esquemas Ponzi futuros.

PRINCETON – El colapso del intercambio de criptomonedas FTX y el fascinante ascenso y caída de su fundador, Sam Bankman-Fried, es solo el episodio más reciente que resume los peligros de la innovación financiera. En este punto, debería ser fácil para los reguladores, las instituciones financieras y los inversores detectar un esquema Ponzi obvio. ¿Por qué, entonces, debemos volver a aprender una lección difícil una y otra vez?

Contrariamente a la creencia popular, el atractivo persistente de los esquemas Ponzi refleja no solo la codicia y la credulidad, sino también un hecho simple: al igual que tales esquemas, las innovaciones valiosas también se basan en un efecto de bola de nieve. FOMO, o miedo a perderse algo, puede ser explotado por estafadores que lo manipulan para beneficio personal. Pero también impulsa muchos avances beneficiosos que pueden funcionar solo si suficientes personas se registran. Es por eso que muchos empresarios, como Bankman-Fried, adoptan la filosofía de “fingir hasta que lo logres”. Los problemas a menudo comienzan cuando este enfoque se convierte en el más insidioso “finge hasta que lo tengas”.

El creador documentado más antiguo del esquema Ponzi, que vivió 200 años antes que el estafador que le dio su nombre al fraude, es ampliamente considerado como el pionero de la teoría monetaria. A principios del siglo XVIII, el economista y aventurero escocés John Law transformó el sistema financiero francés con un experimento monetario único y finalmente catastrófico, que desencadenó una crisis inflacionaria en el verano de 1720. En ese momento Francia estaba profundamente endeudada y Law buscó estimular la economía, reemplazando todas las monedas de metal con papel moneda. La escasez de oro y plata, argumentó, había sido la causa de los problemas económicos de Francia, y presionó con éxito al gobierno para desmonetizarlos.

Las teorías de Law encontraron una audiencia receptiva, en parte porque el sistema financiero y monetario existente en Francia era ineficiente, arbitrario e injusto. También podría señalar un precedente: el audaz experimento de 1694 mediante el cual Inglaterra transfirió gran parte de su deuda nacional a una empresa privada, el Banco de Inglaterra, que a cambio recibió el derecho a emitir billetes de banco. Law creía que la reforma inglesa fue menos eficiente de lo que podría haber sido, porque las monedas de metal todavía estaban en circulación, lo que obligó al gobierno del rey Guillermo III a emprender una costosa operación de reacuñación. Law vio esta continua dependencia de los metales preciosos como inconveniente e ineficiente.

Al igual que FTX, el esquema de Law fue impulsado por un marketing efectivo, engaños y especulaciones financieras. Su primer truco fue crear dos corporaciones que trabajaran juntas para inflar el valor de sus respectivas ofertas. En 1716 convenció al gobierno francés para que le permitiera abrir un banco que emitiera billetes de papel que el gobierno aceptaría como pago de impuestos. Mientras tanto, las monedas de plata aún en circulación se habían depreciado.

Luego, Law creó una empresa con un propósito comercial genuino: desarrollar un aparente paraíso de recursos naturales y productividad en el Nuevo Mundo, llamada Mississippi Company. La empresa, a la que se le otorgó el monopolio del comercio con las colonias francesas en América del Norte, financiaba sus operaciones emitiendo acciones que podían comprarse con papel moneda del banco de Law o con bonos estatales. Las acciones de Mississippi Company eventualmente se volvieron tan atractivas para los inversionistas que la compañía asumió la totalidad de la deuda nacional de Francia, convirtiendo sus notas en la moneda de la economía francesa recién productiva.

Tres siglos después, Bankman-Fried repitió el truco de Law. Fundó dos empresas, FTX y Alameda Research, que se apoyaron mutuamente, con FTX generando sus propios tokens (FTT) que podrían usarse como garantía contra préstamos.

Pero para atraer a los inversores y las autoridades estatales, Law necesitaba una narrativa convincente. Se jactaba de que sus empresas habían rescatado al sistema financiero francés. A medida que aumentaba su capital, la Compañía de Mississippi se hizo cargo de equipos comerciales rivales como la Compañía de las Indias, la Compañía de China y la Compañía de África. Por lo tanto, Law era un prestamista privado de último recurso, otra característica que Bankman-Fried imitó en el verano de 2022 cuando rescató a los emisores e intercambiarios de criptomonedas en dificultades.

Law también se basó en una extensa literatura contemporánea para promover una visión fantástica de cómo Francia, un país agotado por las guerras de Luis XIV, podría enriquecerse a través de una serie de milagros, transformaciones y consumo ilimitado. De manera similar, al vender FTX y criptomonedas, Bankman-Fried se dirigió a un mundo obsesionado con la crisis que buscaba desesperadamente un camino a seguir.

Hoy en día, el papel moneda se considera un inconveniente y se asocia cada vez más con la delincuencia (tráfico de drogas, contrabando de armas, evasión de impuestos e incumplimiento de sanciones), lo que lleva a muchos países a experimentar con monedas digitales. Estados Unidos ha tardado en sumarse a esta tendencia, en gran parte porque los bancos, un poderoso grupo de presión, temen quedar marginados. Bankman-Fried recogió los temores de que la economía estadounidense, como la de Francia a principios del siglo XVIII, pudiera quedarse atrás y pareció ofrecer una solución.

Pero tener una narrativa convincente no es suficiente. La élite política también requiere un incentivo para inscribirse. Law, y sus homólogos del otro lado del Canal de la Mancha que impulsaron la burbuja de South Sea Company, recompensaron a sus partidarios con acciones. Bankman-Fried hizo grandes contribuciones a los políticos demócratas, mientras que otro ejecutivo de FTX hizo donaciones igualmente grandes a los republicanos. En lugar de adoptar una posición explícitamente antirregulación, FTX se comprometió a trabajar con los reguladores para crear un marco que protegiera sus intereses.

Ambos esquemas finalmente se desmoronaron porque sus iniciadores emitieron demasiado de su dinero alternativo supuestamente superior. En su carta de disculpas a los empleados de FTX, Bankman-Fried culpó al apalancamiento excesivo y dijo que subestimó “la magnitud del riesgo que representa una caída hipercorrelacionada”. Pero al igual que Law antes que él, Bankman-Fried necesitaba una gran influencia para reforzar su credibilidad. Al final, ambos cayeron tan rápido como se levantaron. Los esquemas Ponzi y las burbujas, después de todo, sobreviven solo mientras la gente crea en ellos, y nada es más dañino para la credibilidad de uno que una avalancha de afirmaciones que no puede honrar.

Harold James, profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton, es autor de The War of Words: A Glossary of Globalization.

