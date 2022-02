Entendible sería que la ofensiva electoral de Palacio, salvo “la pausa española” se concentre en desbrozar de adversarios, reales y posibles, el camino a 2024, al machacar contra objetivos locales, incluidos los medios y los periodistas.

La acusación al Secretario de Estado estadunidense Antony Blinken de “injerencista y ser candil de la calle”, en airado reclamo por la reacción oficial de Washington a los asesinatos de periodistas, ha sido la constante ante Biden.

La pregunta es si Palacio Nacional extraña a Trump, quien comentó que Estados Unidos, como Putin, debía enviar tropas contra la violencia en México, algo que alguna vez propuso a México, según contó el Presidente López Obrador.

Zaldívar: divino y fríoplacer da la vendetta

Nada nuevo lo que narra el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, en este espacio de El Economista, se reveló del rechazo que hizo a sugerencias de funcionarios del gobierno calderonista.

Se entiende su indignación por la “propuesta indecorosa”, pero difícil entender su silencio durante más de 12 años y el tono indignado de su conferencia de prensa en que señala como responsable al expresidente Felipe Calderón.

Difícil justificar por qué no hizo la acusación en el momento de la “propuesta indecorosa” y habla hoy, cuando el expresidente es el sexenal villano. Quizá, como dice el clásico de Palacio, recordó que “política es tiempo”.

Morena: ¿Juraron la Constitución en vano?

A nadie deben sorprender las hiperbólicas narrativas del oficialismo en torno al proceso en marcha de la consulta popular de revocación de mandato, sobre todo cuando intentan socavar la credibilidad del Instituto Nacional Electoral.

Menos debemos sorprendernos de que con el mayor descaro toda la estructura del gobierno y del partido oficial se haya dedicado a incumplir las reglas que la ley ha fijado para el proceso de consulta.

En un Estado derecho, cualquier estudiante de la materia les diría que todos, desde el Ejecutivo hasta funcionarios y legisladores juraron cumplir la Constitución “y las leyes que de ella emanen”. ¿No es pecado civil jurar en vano la Constitución”?

Notas en remolino

Los gobernadores de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, más la gobernadora de Campeche se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar. Hablaron de inversiones para el desarrollo sustentable del sureste, para lo cual Estados Unidos aportaría 30 millones de dólares. Pero ¡sacrílegos! ¿No se dieron cuenta que el dinero llegaría a través de la USAID, la agencia que tanto desprecian en Palacio? Ya no hay valores... Hasta los críticos de la oposición deben ser razonables. Reaccionaron negativamente al anuncio de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue asegurado por 6,000 millones de pesos contra eventuales contingencias. Igual se quejarían si no lo aseguraran, pero olvidan que los militares, amantes del orden, no dejarían de hacerlo... De gira en Chihuahua, la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel. Anunció atención a las comunidades serranas más alejadas, aún a las del llamado “triángulo dorado” ... Para el 10 de abril tendrá Morena que movilizar toda su estructura, la consulta de Revocación de Mandato será ocasión de qué tanto han avanzado, para, si se ofrece, reorganizar al Partido Oficial, oootra vez... Advertencia de Voltaire: “decimos una necedad y a fuerza de repetirla acabamos creyéndola” ...