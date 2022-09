En su apogeo el Poder presidencial

Con su personal estilo y su personal interpretación de lo que Jorge Carpizo McGregor calificó como “facultades metaconstitucionales” de los Presidentes del siglo pasado, ayer 1 de septiembre, escuchamos el informe de un Presidente en el apogeo de su Poder.

En el apogeo porque, como nunca ha centralizado el Poder. Ha puesto a la defensiva a los otros dos Poderes de la Unión y logrado que el oficialismo se someta dócilmente, so pena de exilio lejos del círculo de Palacio Nacional.

En su apogeo, cuando como divertimento, aunque se instaló el Constitucional Congreso General que inicia el periodo de sesiones del Congreso, les hizo esperar casi dos horas al titular de Gobernación que llevó el Informe escrito.

SEP: continuará la contención presupuestal

Por fin, ayer 1 de septiembre, tomó posesión la nueva titular de la SEP, la profesora Leticia Ramírez, quien tendrá que lidiar con el programa de “la escuela es nuestra”, el cual, en los hechos, releva al Gobierno de responsabilidades presupuestales.

Si lo asignado a cada escuela no les alcanza, no podrán pedir recursos adicionales para las tareas de mantenimiento y reparaciones de mobiliario, equipo y reparación de los edificios escolares.

Se les dirá que no habrá más dinero, que los recursos entregados a cada plantel se han calculado acorde a las necesidades del número de alumnos y ellos deben administrarlos bien y si no les alcanza, pues ¡mala suerte!

Pese a todo, impávida política de seguridad

A pesar del exhorto de la titular de Derechos Humanos de la ONU la chilena Michele Bachelet a que México revise su política de seguridad, ayer 1 de septiembre, en Nueva York, la titular de la SSPC Rosa Icela Rodríguez ratificó que no habrá ningún cambio.

Para los fines del Gobierno de la República, el asesinato de una madre que buscaba a su hijo desaparecido es una estadística irrelevante, pese a la creciente presencia regional de bandas del crimen organizado, porque “no son iguales”,

A 25 meses del fin del mandato, ni siquiera se detienen a pensar en la frase presidencial de hacer unos meses: “si fracasamos en garantizar la seguridad, todo habrá sido inútil”.

NOTAS EN REMOLINO

El próximo 27 de septiembre se cumplen 47 años de que don Fidel Velázquez destapó a José López Portillo como candidato a la Presidencia. Todos los políticos, hasta la pequeña oposición aseguraban que sería Mario Moya Palencia. Sorpresas del viejo presidencialismo, supongo... Paga el PAN el precio de no seguir el consejo de “no te calientes granizo” y adelantar vísperas en el Estado de México. Ahora tendrán que negociar “en lo oscurito” con el PRI, porque en este régimen se hace realidad aquello de “el que se mueve no sale en la foto”... Por cierto, alguien sabe qué hará el oficialismo con el senador morenista, el mexiquense Higinio Martínez. ¿Lo dejarán en la cuneta?... Hoy los “progres”, tan modernos, describen a los mexicanos de acuerdo con la división de castas del virreinato... El historiador y político canadiense William Bennet Munro advirtió de las elecciones: “la gente vota por resentimiento, no vota a favor de nada, sino contra algo o alguien” ...