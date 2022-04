¿En dónde está Marcelo Ebrard?

Su papel es protagónico en el gobierno del presidente López Obrador, lo suficiente para notar su ausencia.

Marcelo Ebrard viajó el 21 de marzo a Arabia Saudita y el 2 de abril regresó a México procedente de India. También estuvo en Catar.

En las últimas dos semanas la agenda política en México estuvo dominada por el referéndum revocatorio y por la votación de la reforma eléctrica, sin embargo, la intensa relación con Estados Unidos no permite tregua.

La crisis que destapó el gobernador de Texas la semana pasada invitaba a una reacción de Marcelo Ebrard. No era materia optativa.

Greg Abbott firmó acuerdos con los gobiernos de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila para cancelar las inspecciones rigurosas a camiones procedentes de México que el propio Abbott impuso como bandera electoral.

Durante varios días se pudieron ver filar interminables de camiones a lo largo de la frontera esperando turno para su revisión. El flujo comercial fue dañado. Los cuatro gobernadores se comprometieron a reducir los flujos migratorios. Materia del Gobierno Federal.

Marcelo Ebrard viajó el 6 de noviembre de 2019 a Sonora horas después del asesinato de los familiares de Julián LeBarón; también viajó a comprar pipas a Nueva York; y eclipsó al secretario de Salud durante la adquisición de vacunas contra el Covid-19. Su papel protagónico lo alimenta desde su experiencia y personalidad, pero también sobresale en un gabinete cuyos secretarios no son mediáticos o carecen de experiencia política o son de bajo perfil por sus escasos conocimientos, o si se prefiere, todas las opciones anteriores.

Su ausencia de las arenas políticas no le ha impedido dejar mensajes sobre la construcción de su candidatura presidencial. Por ejemplo, el 5 de abril Ebrard subió a sus redes una entrevista que le hizo Alfredo Serrano, autor del libro Evo: operación rescate.

Marcelo Ebrard intenta someterse a una cirugía mediática que le haga ganar rasgos populistas del estilo de Evo Morales.

Serrano, de nacionalidad argentina, le pregunta a Ebrard se ve como presidente de México. “Hay que estar siempre preparado y formarte para eso”, responde el secretario de Relaciones Exteriores.

Marcelo Ebrard está dispuesto a adoptar rasgos populistas con tal de competir por la candidatura de Morena. Sin embargo, un escenario es la socialdemocracia europea y otro el populismo latinoamericano tipo Evo Morales. Llama la atención la obsesión que tiene Ebrard por recibir transferencia empática del expresidente de Bolivia que violó la constitución al presentarse en la boleta en las elecciones de 2019. Morales organizó un referéndum para que los ciudadanos decidieran si se presentaba o no a las elecciones. Evo Morales lo perdió, pero no hizo caso.

En la entrevista que le hace Alfredo Serrano, Ebrard menciona el nombre de Jorge Castañeda como ejemplo de lo que, según él, no debe de ocurrir en la relación de México con Estados Unidos.

Ayer, Maximiliano Reyes, subsecretario de América Latina y el Caribe, subió a las redes una carta escrita por Ebrard en 2013. La dirige al presidente Peña Nieto, y le reclama haberle revelado primero al Financial Times y no a la sociedad, el contenido de la reforma energética. Maximiliano Reyes escribe: “@m_ebrard siempre ha defendido la soberanía del sector energético de México y en especial la industria eléctrica. Su posición no caía nada bien en los gobiernos neoliberales (...)”.

De seguir el modelo de Evo Morales, Marcelo Ebrard dejaría de ser Marcelo Ebrard.

¿En dónde está Marcelo Ebrard?

