Pergeñadas estas líneas a mitad de la jornada electoral en seis Estados, se atreve a predecir que, sin importar los resultados, la discusión será sobre la debilidad de los partidos y, obviamente, las cábalas sobre su eventual sobrevivencia.

Y. obvio, las razones de los triunfos del Partido Oficial que, según algunos, son efecto de la magia de la imagen presidencial, como si fuera mágica la debilidad de los partidos y la persistencia oficial para romper las reglas.

No hay magia en las acciones realizadas con visión paradójicamente estratégica y obstinada a la vez con que hace 4 años inició el desmantelamiento institucional y que sólo pide a Morena dejarse halar y no se han preguntado si la Nación entera se dejará halar sin chistar.

Cuando el Gobierno traicionó al PRI

“Cómo va el discurso para el sepelio del licenciado Pérez”, le preguntó a su escritor de discursos un político que nunca presumió de tribuno. “Muy despacio, apenas llevo media cuartilla, el muerto no ayuda”, respondió el escribano.

En 2016, cuando se eligieron doce gobernadores, poderosos personajes del Gobierno del Presidente Peña Nieto temieron que, si la mayoría la ganaba el PRI, su dirigente nacional Manlio Fabio Beltrones, no podrían impedirle ser el candidato en el 18.

Una vieja amiga queretana, apasionada priísta, me comentó: “nos traicionó el Gobierno”. Quizá, lo cierto es que Beltrones renunció por la derrota. Uno se pregunta si en 2018 el muerto tampoco ayudó.

¿Dejarán mocho el programa educativo?

En las pasadas semanas se ha suscitado una discusión entre exfuncionarios del sector educativo, educadores y académicos especializados en los temas de la educación pública, pareciera que el sistema es una colcha de parches.

Aún sin definir, pero se asegura que el próximo año estarán listos los libros de texto con los nuevos contenidos para primero y segundo grados, mas advierten que hay grados que estudian contenidos de otras “geniales” reformas educativas.

Quizá en los tiempos del desarrollo estabilizador, tan idealizados, todo se facilitó porque sólo había que construir escuelas y alfabetizar y lo hicieron, porque no tenían crisis existenciales, tenían muy clara la visión del país que querían.

NOTAS EN REMOLINO

El próximo martes se inaugura en Los Angeles la Cumbre de las Américas. Sus repercusiones no se sentirán sino hasta el año próximo... Encontró la Jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum en Omar García Harfuch el jefe de policía que esta capital requería hace tiempo, razón por la cual es difícil que deje su eficaz labor por la politiquería... Ayer 5 de junio, alguien nos leyó una interesante estadística. Ahora que está de moda la austeridad y “lo carísimo de la democracia mexicana”, nos explicó que, de cada 100 pesos del presupuesto del gobierno federal, 20 centavos van para el INE... Alguien no oyó bien a la gobernadora de Chihuahua Maru Campus. Al comentar la detención del exgobernador César Duarte dijo: “no habrá perdón ni olvido para los “exgobernadores”, así, en plural... Una pertinente advertencia de Albert Einstein: “el mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad” ...