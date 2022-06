Para los ciudadanos es claro que las elites políticas: los Murat en Oaxaca; los Bartlett, en el gobierno federal; los Joaquín, en Quintana Roo; los Villarreal, en Tamaulipas, son los mismos políticos de toda la vida y, simplemente ahora son mejor acogidos por Morena.

Más allá de los resultados de las elecciones de gobernador del pasado domingo muchas enseñanzas quedan para los electores y los partidos.

En primer lugar, en los estados donde no hay una transición pactada de los gobernadores con Morena, las elecciones resultan de alta competencia, los gobernadores pactistas, casi siempre de origen priísta negocian impunidad y porque no, una embajada o consulado, a cambio de hacer más fácil la faena para los candidatos de Morena. En estos estados la alianza entre el poder federal y estatal obtuvo mas del 50% de los votos.

Llama la atención el caso de Tamaulipas donde las encuestas daban amplia ventaja al candidato de Morena y al final se cerró la elección.

En los estados que resultaron de alta competencia electoral, primero son gobernados por el PAN y segundo lograron presentar una coalición electoral amplia PRI, PAN y PRD.

En segundo lugar, la estrategia de Movimiento Ciudadano de presentar candidatos propios resultó un verdadero fracaso, seguramente don Dante Delgado sigue evaluando sus debilidades para sacar la mejor raja política en las negociaciones.

Es un hecho que Enrique Alfaro y el “memegober” Samuel Díaz no harán competitivo a MC para la elección presidencial y que su mejor carta Luis Donaldo Colosio no necesita MC para ser un candidato competitivo, incluso el alcalde de Monterrey, por su edad podría no participar en la elección del 2024 y esperar hasta el 2030 en su estado mejores condiciones políticas.

En tercer lugar, para Morena resulta claro que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador no se traduce en triunfos electorales, y que don Mario Delgado debe trabajar las elecciones y tener buenos candidatos.

Al cierre de esta columna, en los estados de Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, Morena mantenía una amplia ventaja en su favor; en Tamaulipas, cerrado con ligera ventaja en favor de Morena; en Durango, ligera ventaja para el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, y en Aguascalientes, Tere Jiménez, del PAN, tiene una ventaja considerable e irreversible con el 50% de las casillas computadas.

Finalmente, para los ciudadanos es claro que las elites políticas: los Murat, en Oaxaca; los Bartlett, en el gobierno federa; los Joaquín, en Quintana Roo; los Villarreal, en Tamaulipas, son los mismos políticos de toda la vida y, simplemente ahora son mejor acogidos por Morena.

Querido lector, así pues, sin novedad en la política mexicana. Hasta la próxima.

