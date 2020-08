Conforme avanza la pandemia y el mundo se (RE)configura a toda velocidad, la batalla por la libertad se intensifica en todos los rincones del planeta. Gobernantes insaciables buscan a toda costa aprovechar el confinamiento para concentrar más poder y controlar la vida y el destino de millones de seres humanos; algunos lo hacen de forma sutil y otros descaradamente.

Durante décadas, Hong Kong ha sido uno de los territorios más libres del mundo. Se ha ganado la medalla de oro por sobresalir en todos los indicadores de los Índices de Libertad Económica. Hoy, bajo el asedio del gobierno chino, esta realidad se deteriora.

En el 2007, Acton Media produjo el documental: The call of the entrepreneur en el que presentan la historia de tres emprendedores/empresarios, narrando los retos, desafíos y problemas que enfrentaron en el camino.

La historia de Jimmy Lai es conmovedora y fascinante, pues narra su infancia en la China comunista de Mao. Un día, el niño que ayudaba cargando maletas en la estación de tren recibió de propina un chocolate. Nunca antes había probado algo similar. Jimmy Lai narra que, al morder el chocolate, fue tal la emoción que sintió, que significó probar el sabor de la libertad y soñó con irse a Hong Kong.

Su contacto con extranjeros le aportó nuevas ideas y un trato que nunca había recibido en su país. De ahí que probar el chocolate significó probar el sabor de la libertad; imaginar nuevas posibilidades y soñar con vivir en un lugar libre.

A los 12 años huyó a Hong Kong en donde conoció a un importante empresario textil que le enseñó el sentido y utilidad de la actividad empresarial. Fue así como poco a poco comprendió el valor de la libertad y se convirtió en uno de los empresarios más ricos y exitosos de Hong Kong.

Hoy, ese niño que huyó de la China comunista de Mao vuelve a ser víctima del autoritarismo que busca acabar con las libertades en el territorio que habían prometido respetar bajo el principio de “un país dos sistemas” que hace tres décadas promovió Deng Xiaoping.

Jimmy Lai quien se convirtió en un magnate de los medios de comunicación y una de las principales figuras del movimiento pro-democracia fue arrestado este lunes en virtud de una ley de seguridad nacional que él denunció por considerar que “arrodillará” a Hong Kong y “remplazará o destruirá nuestro estado de derecho y destruirá nuestro estatuto financiero internacional”.

Jimmy es dueño de dos publicaciones (Apple Daily y Next Magazine) que defienden la democracia y condenan las acciones del gobierno chino. Lo acusan por presunta confabulación con fuerzas extranjeras. Para muchos habitantes de Hong Kong, Jimmy Lai es un héroe, quizás el empresario más valiente. Duele mucho que aquel niño que huyó de China y probó el sabor de la libertad, que el empresario que ha generado tantos empleos y prosperidad, hoy vuelva a ser víctima del gobierno que le robó su infancia.

Cuando probamos y valoramos el sabor de la libertad, estamos condenados a defenderla toda la vida para no perderla. Rindamos un homenaje a todos los defensores de la libertad en Hong Kong y unámonos a su llamado.

