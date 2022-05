Veamos cómo se pueden integrar los portafolios de los que hemos hablado con ETFs que cotizan en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) o Mercado Global BMV. Como mencionamos en la colaboración anterior, cualquier persona puede comprarlos. Sólo se necesita una cuenta en cualquier casa de bolsa autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Gracias a la tecnología, existen algunas que aceptan cuentas en línea (no asesoradas) prácticamente sin monto mínimo y que no cobran cuotas o comisiones mensuales o anuales (únicamente una comisión de intermediación por compra y venta de valores que no debe ser mayor a 0.25% del importe de la operación).

Hablemos, por ejemplo, del portafolio recomendado por Warren Buffet, que es para gente con perfil agresivo. Como mencionamos en la novena parte, consiste sólo en dos clases de activos: 90% en un instrumento de bajo costo que replique al índice S&P500, y el otro 10% en uno que invierta en bonos del gobierno de Estados Unidos de corto plazo.

Hay varios ETFs que replican el Índice S&P500, entre los cuales podemos encontrar:

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)

iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Los tres cobran un porcentaje total de gastos de tan sólo 0.03% anual, que es bajísimo y tienen buena liquidez. Son equivalentes y se puede elegir cualquiera de ellos.

Para la parte que invierte en bonos del gobierno de Estados Unidos de corto plazo, puede haber distintas opciones. Una de ellas es el Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) pero tiene la desventaja de que en nuestro mercado local no tiene una gran liquidez (en Estados Unidos sí). Entonces será mejor elegir otro que sea mucho más fácil de comprar y vender. Otra opción sería el iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) que tiene mejor liquidez y un porcentaje de gastos totales de 0.15% anual.

¿Cómo sabemos el porcentaje de gastos que tiene cada ETF? Mirando su fact sheet. Es fácil simplemente buscar en internet lo siguiente: “SHY fact sheet” para obtener este documento, o podemos ir directamente a la página de cada administrador (toda esta documentación está en inglés).

Ahora bien, ¿cómo podemos hacer otra versión de este portafolio que sea mucho más global y que no se restrinja únicamente a Estados Unidos? Pues bien, podemos elegir un ETF que intente replicar a un índice global de acciones, representativo.

Particularmente me gusta el Vanguard Total World Stock ETF (VT) porque incluye cerca de 8,000 acciones en más de 47 países del mundo y tiene un porcentaje anual de gastos de tan sólo el 0.07%. Sigue al índice FTSE Global All Cap Index, que mide el desempeño del mercado de empresas de alta, mediana y baja capitalización localizadas alrededor del mundo y cubre más de 98% del mercado global.

Desde luego no es la única opción. Está el iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) que sigue a un índice compuesto por compañías globales de alta y mediana capitalización. Pero tiene un porcentaje de gastos de 0.32% anual (mucho mayor que el VT) e incluye una mucho menor cantidad de acciones (poco más de 2,300). Entre otras alternativas que podemos encontrar.

Para la parte de deuda, podríamos considerar invertir una parte en Cetes en México (a través de cetesdirecto.com) y otra en alguno de los ETFs mencionados, o ser un poco más creativos (siempre cuidando nuestro riesgo).

En nuestra siguiente colaboración entraremos más en profundidad.

