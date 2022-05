(Parte XI)

A lo largo de esta serie hemos hablado de las tres maneras de invertir y hemos hablado de dos portafolios muy simples que cualquier persona podría replicar, aunque basados en instrumentos estadounidenses (acciones y deuda, dos de las tres grandes maneras de invertir nuestro dinero). De hecho en el artículo anterior mencionamos la conveniencia de generar una diversificación global, particularmente cuando se trata de invertir en empresas, ya que la innovación y la disrupción se da en todos lados y no queremos excluir de nuestro portafolio exposición a empresas que están cambiando el mundo.

Ahora bien, a partir de ello, recibí algunos correos de lectores quienes me preguntaban si para esto se necesita abrir una cuenta de inversión fuera de México, o si se requieren grandes sumas de dinero.

La respuesta a ambas preguntas es no. Afortunadamente desde hace muchos años cotizan en México una buena cantidad de instrumentos globales, en la sección que se conoce como Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) o Mercado Global BMV y que están disponibles para cualquier persona. Lo aclaro porque hay personas que piensan que se necesita ser “inversionista calificado”, pero esta restricción se eliminó hace tiempo.

Pero además, la tecnología permite que hoy se puedan abrir cuentas de inversión en línea, en casas de bolsa reguladas y supervisadas en México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de tan sólo 1,000 pesos y que brindan acceso a toda la gama de instrumentos, incluyendo el SIC.

Entonces no se necesita tener mucho dinero para empezar, ni realizarlo fuera del país. Todos podemos hacerlo, no importa nuestro nivel de ingresos. Lo que sí se necesita es comparar, porque no todas las casas de bolsa en línea son iguales. Las plataformas son distintas, unas más funcionales que otras.

Por otro lado, las comisiones y costos también son diferentes. Mi recomendación es buscar una que no cobre cuotas de custodia, ni administración, ni por información en línea. Nada de cuotas mensuales, anuales o por manejo. Lo que sí van a cobrar, todas, es una comisión por intermediación (compra o venta de valores), la cual no debe ser mayor a 0.25% del valor de cada operación (más IVA) que es el estándar hoy en día. Uno puede tener comisiones menores si opera más de cierta cantidad al mes, pero no es el caso. Nosotros no somos traders: estamos construyendo un portafolio de inversión de largo plazo.

Ahora bien, en la sexta parte de esta serie también mencioné que 90% de los “expertos” no logra un rendimiento superior a los “índices de referencia” de manera consistente y que los inversionistas como nosotros estaremos mejor si simplemente invertimos en instrumentos eficientes, de bajo costo, que repliquen estos índices, en lugar de tratar de elegir acciones individuales. También en algún momento mencioné que no estoy hablando de fondos de inversión (porque en México son muy caros).

¿Cuáles son, entonces, esos instrumentos eficientes y de bajo costo? Se llaman ETFs (Exchange Traded Funds). También se les denomina, en español, como “Fondos Cotizados” aunque es una traducción poco afortunada. Son muy similares a los fondos de inversión (aunque es una estructura legal diferente y más eficiente), con la particularidad de que están cotizados y se pueden comprar y vender en el mercado, como si fueran cualquier acción.

¿Por qué ETFs y no fondos indexados (que replican un índice)? Si bien en Estados Unidos hay muchos fondos indexados que tienen comisiones por administración igual de bajas que un ETF, lamentablemente en México no es el caso, por muchísimas razones.

Por ejemplo, un fondo de inversión mexicano indexado al Índice S&P500 de Estados Unidos, el ACTI500 de Actinver, cobra una comisión anual por administración de 1.50% (más costos del 0.04% según el DICI más reciente publicado en su página web). Este fondo invierte, precisamente, en ETFs, los cuales a su vez también tienen un costo de gestión. Todo suma. Pero además, este fondo tiene una comisión de entrada (se nos cobra al comprar) del uno por ciento.

En cambio, si invertimos directamente en un ETF indexado al mismo índice (S&P500) llamado VOO que cotiza en México, sólo pagamos un costo de manejo de 0.03% anual. Además de lo que la casa de bolsa nos cobre por comprar.

Hay una enorme variedad de ETFs que se refieren a distintos índices y con los que podemos construir casi cualquier portafolio de inversión de bajo costo, eficiente y de largo plazo. Veremos más ejemplos de ellos en las siguientes entregas.

