En esta ocasión ya instalados tras la pandemia en la oficina, después de lo que un elefante asiático diría que fue un embarazo, hemos vuelto al ombligo del mundo de los commodities, la ciudad de Chicago y desde el 222 South Riverside Plaza destacamos que la ciudad de los vientos ya no es más el ombligo del mundo de las materias primas.

El piso de remates no existe más y hoy todo se opera desde la frialdad de una computadora. Ojalá quedara en eso, la realidad es que el acceso electrónico te permite traer y llevar a Chicago a donde gustes y en ese orden la tecnología y la vanguardia avanzan más rápido de la capacidad que tenemos de imaginar.

El mundo no cambia, de hecho el ser humano no ha cambiado, en el fondo seguimos siendo los mismos cavernícolas de siempre, sin embargo lo que si está cambiando es la percepción del mundo y en esta nueva percepción esta la traición al ser humano.

Me imagino que si estas leyendo esto, seguramente es porque ya podrás empezar a aceptar algunas realidades que diste por probables cuando eras más joven. En otras palabras, ya darás por hecho que no serás lo que pensabas ser cuando soñabas de infante en utopía.

Seguramente eso que te hacia soñar despierto con tu futuro ya no va a suceder. No quiero reventar tu burbuja aspiracional, pero te aseguro que no serás el siguiente agente 007, ni tampoco el que mete el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo, seguramente tampoco ocuparás la presidencia de tu país, tampoco harás que los flashes se enciendan en una pasarela, y si estás viendo la saga de la familia real en el Reino Unido, de seguro ya se te quitaron las ganas de ser princesa, y eso de ser príncipe requiere mucho trabajo para poder justificar no hacer nada.

La realidad es la realidad y eso alcanza para estar absolutamente seguros de que difícilmente seremos el siguiente Steve Jobs, o Elon Musk.

Sin embargo, hay un universo paralelo, y en ese universo paralelo, los méritos y las métricas son muy diferentes, de hecho ese universo está en conformación y quien lo entiende, y quien lo patrocina, nos llevará muy rápidamente a donde como colectividad no queremos ir. El Meta espacio ya está con nosotros y no será una zona de esparcimiento, es una zona en donde se están haciendo fortunas enormes e inversiones en un mundo que también incluye a los commodities.

Mientras hoy a nivel transaccional seguimos correteando contenedores por el mundo y acomodando la logística del justo a tiempo, o debatiendo si la OPEP + agrega o quita tasa de extracción, o si La Niña o El Niño están en lo climático haciendo distorsiones, el nuevo mundo incluye fases tecnológicas en las que la empresa que no se sume, es porque decidió restarse y esto no es un tema que se trate todos los días.

Mi columna es normalmente una dedicada a esa zona de lo transaccional, sin embargo, hoy es un llamada estratégica a tu estrategia de negocio a futuro, los mercados están más ligados a lo que un algoritmo reconoce como percepción, y no como realidad.

En términos productivos, los brasileros siguen apostando por una producción épica que está a punto de ofrecerle al vacío una catarata de producto. ¿Por qué vacío? Seguro te estás preguntando eso, y para dar detalle solo decir que China está en una zona de desaceleración y en la búsqueda estratégica de disminuir basado en Tecnología, formula a modo de prueba dietas animales que serán menos necesitadas de harinas proteínicas y granos, los chinos han adoptado el sendero tecnológico y ya están en estos lugares especiales a los que te invito a investigar. Las cosas caminan muy rápidamente y el metaverso aguarda.

Los commodities agrícolas entran en una nueva zona de definición, la volatilidad es constante y los problemas de la cadena de abasto siguen siendo complicados, las economías mas poderosas del mundo siguen debatiendo la manera de encarar la política económica y tenemos movimientos pendientes en tasas de interés, programas de inversión, políticas públicas verdes y factores varios que tocan el espacio de interacción económica en un mundo abatido por inflación e incertidumbre.

La pandemia tal vez dejará de ser el principal foco de atención, la agenda se llena de cosas nuevas y una de las muchas, tiene que ver con el encarecimiento de los fertilizantes, el mundo podría ver un cambio radical pues los altos costos de los fertilizantes cambiaran las intenciones de siembra futuras, la curva de costos debe cambiar y en este orden, lo que viene es sin duda de pronóstico reservado.

Habrá muchas cosas que tratar a partir de la nueva realidad que tenemos. La pregunta que te dejo para cerrar es si para eso del cambio tecnológico y el metaverso. ¿Estás en buenas manos?

