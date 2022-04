Aunque resulte increíble, la Real Academia de la Lengua Española, no ha consignado en su diccionario la palabra “feminicidio”. Si Raúl Prieto (1918-2003), escritor y periodista mexicano, el más acérrimo discrepante de la RAE, resucitara y se enterara del desacierto volvería a morir.

Raúl Prieto, fue un implacable crítico de la falta de lógica, de la mala sintaxis y de la cerrazón de ideas plasmadas en cualquier texto que pasara por sus ojos y aguda mente. Publicó un libro de 757 páginas para satirizar y corregir desde el buen uso del idioma a la que el llamó “dinosáurica e inquisitorial Madre Academia”. Pero antes de volver a morir calificaría de patriarcales “sus prejuicios podridos y amargos”.

En cambio, en el “Diccionario del uso del español” de María Moliner (1900-1981) lexicón que reformula la manera de definir algunas palabras por el Diccionario de la RAE y que admite sin obcecación los neologismos, se encuentra una definición de feminicidio: “Homicidio de mujeres por violencia doméstica”. Aunque la violencia doméstica es una de las causas más comunes, actualmente existen otros factores de feminicidio como la violación, la crueldad y el machismo exacerbado. Como sea, la definición —y la época en la que la que la estipuló— fue una buena contribución a nuestra lengua de la filóloga y lexicógrafa española.

En una ocasión doña María fue propuesta para ocupar un sillón en la RAE, pero al parecer el hecho de ser mujer hizo que no fuera admitida. Por este hecho, después de su muerte comenzaron a llamarla: “La académica sin sillón”.

Luego de la extensa introducción caigo en el tema: Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) en el primer trimestre de este año en nuestro país se cometieron 299 feminicidios. El mayor número de ellos (39) fueron perpetrados en el Estado de México. Correspondió a Nuevo León y Veracruz el deshonroso segundo lugar con 21 casos cada uno.

El suceso más comentado en los medios de comunicación y en las redes sociales ha sido el de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa quien desapareció el viernes 8 de abril en la Colonia Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. La joven de 18 años fue encontrada 14 días después. Su cuerpo fue hallado dentro de una cisterna del Motel Nueva Castilla. En mi opinión hay puntos oscuros en el incidente.

El hecho levantó revuelo a nivel nacional, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, le dio seguimiento al caso. Estuvo en varias ocasiones cerca de la familia (y de las cámaras, por supuesto). Estuvo pendiente de la búsqueda. Participó en una conferencia de prensa e hizo varias declaraciones a los medios.

Yolanda Martínez, es una joven neoleonesa de 26 años desaparecida desde el 31 de marzo. Su caso no ha tenido la relevancia mediática que tuvo el de Debanhi. Tal vez por eso cuando Gerardo Ortiz, padre de Yolanda, pidió el pasado martes ayuda al gobernador de Nuevo León, éste hizo un comentario en su Instagram: “Me preocupa mucho, ahora creen que soy el encargado de la impartición de la Justicia… ¿Acaso no conocen o estudiaron los tres poderes? Ejecutivo, Legislativo y JUDICIAL”. Lo que el gober quiso decir: Si no hay cámaras y transcendencia nacional hablen a la fiscalía.

Punto final

Un ejemplo de la forma en la que Raúl Prieto se burlaba de la RAE y de su Diccionario. A renglón seguido transcribo cuatro definiciones del mamotreto y una pregunta del escritor. Albogue: Especie de dulzaina… Dulzaina: Instrumento músico de viento, parecido a la chirimía… Chirimía: Instrumento músico de viento, hecho de madera a modo de clarinete… Clarinete: Instrumento músico de viento, que se compone de una boquilla de lengüeta de caña, un tubo forrado por varias piezas… Muy bien, pero ¿qué es el albogue?