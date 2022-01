Con la era digital y los avances tecnológicos, llegaron los NFT art o arte NFT, una nueva forma de obra de arte digital.

Son productos únicos en el mundo que están volviéndose una locura entre la comunidad tecnológica y los amantes del coleccionismo de obras de arte. Este concepto está llegando para quedarse y armar una revolución en la industria del arte en todos sus ámbitos.

NFT proviene de sus siglas en inglés Non Fungible Tokens (tokens no fungibles) y literalmente es un elemento que no se consume, principalmente por ser de carácter digital. Es decir, no es como una escultura o alguna obra u elemento tangible que podamos obtener físicamente. Se trata de un activo único que no se puede modificar ni trasferir.

En palabras más simples, es una tecnología que permite la creación de una firma única, un certificado digital que asegura la autenticidad de algo. Puede ser un archivo de imagen, una canción, un tweet, un texto publicado en un sitio web, y varios otros formatos digitales.

Un NFT es el equivalente a la escritura que recibes cuando compras una propiedad. La escritura contiene toda la información de esta propiedad (cuántas habitaciones, medidas, espacios, etc.). Sólo tienes la propiedad si tienes la escritura. Dado que la escritura no tiene la "propiedad en sí, ni siquiera una foto de ella, sólo tienes una descripción detallada de lo que has comprado".

Transformando el arte digital

Un NFT es altamente seguro y no se puede duplicar, por esta razón es posible saber cuál es la copia original de un arte digital.

Las criptomonedas son las divisas que nos permiten adquirir una obra de arte digital, la compra de estas obras no es por medio de pago con dólares, euros u otra divisa física. De esta manera todo se basa en activos digitales como Bitcoin, Ethereum, Ripple y hasta Dogecoin.

Los certificados NFT se crean con base en Ethereum, un blockchain y se comercializan a través de su criptomoneda.

Con esta tecnología, los artistas y creativos pueden generar un certificado de autenticidad para sus obras digitales. Esto es lo que hace tan especial una obra de arte NFT y por esto sobresalen en el consumo digital actual.

Sin embargo, como mucho del arte tangible en el mercado de la “vida real”, estas obras han alcanzado precios exorbitantes, incluso llegando a los millones de dólares. Y esto gracias a que el comprador tiene la seguridad de que está adquiriendo una pieza original y única, con un certificado de autenticidad que valida la obra de arte NFT.

Ejemplos de arte digital en todos los ámbitos

El primer tuit de la historia: recién subastado por Jack Dorsey (CEO y fundador de Twitter) y que ha sido adjudicado a cambio del equivalente a 2.915.835,47 dólares en Ethereum El meme del gato volador: Nyan Cat, un gráfico en 8 bits vendido por 590,000 dólares y que al menos para sus compradores tiene el valor de que la titularidad del archivo original consta en un archivo descentralizado basado en Blockchain como una propiedad. El primer disco NFT: es el nuevo trabajo del grupo de rock Kings of Leon, que anunció a comienzos de marzo la venta de su nuevo álbum mediante NFT, convirtiéndose en la primera banda musical en hacerlo. Portadas Time: La célebre publicación subastará algunas de sus portadas más icónicas, incluyendo la primera que publicó en que solo aparecía texto y ninguna imagen, publicada en 1966. Hasta hoy la cantidad más alta alcanza los 16,955 dólares. NBA: comenzó a vender videos cortos de movimientos de baloncesto y momentos icónicos. Estos videos no son más que coleccionables digitales y que están certificados a través de NFT y se venden a los fanáticos del deporte.

Hasta el día de hoy existen marcas que ya comenzaron a vender e incluso a regalar algunos NFT entre las que se encuentran Coca Cola, McDonald’s, Adidas y Atari.

En conclusión, se trata, sin duda, de una nueva tendencia de comercio electrónico y virtual donde al menos por el momento están comenzando a moverse cantidades enormes en ámbitos cada vez más diversos.

Realmente el panorama es muy amplio, pero lo más sencillo es mencionar que el NFT tiene que ver con criptomonedas y el futuro metaverso.

kg