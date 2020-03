Según predicó el presidente López Obrador en la mañanera de ayer, los mexicanos no debemos temer la propagación del Coronavirus —Covid-19— porque tenemos un escudo protector. Transcribiré parte de lo dicho por el Ejecutivo, pondré entre paréntesis mis comentarios y entre guiones las acotaciones necesarias.

“Vamos a estar más tranquilos —dijo en referencia a la reunión de Gabinete del próximo martes— porque ya vamos a tener hecho todo lo que se va a aplicar en caso del agravamiento de la crisis; pero el escudo protector es como el detente (¿es Covid-19 o diarrea?), saben lo que es el detente, ¿verdad? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, éste es el detente. Esto me lo da la gente —mostró una estampita del Sagrado Corazón de Jesús. Miren, aquí hay otro detente —enseña otra estampa de la misma figura en la otra mano y dice: ‘Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo’. Son mis guardaespaldas”. (Idea para un meme: poner la imagen clásica del Sagrado Corazón de Jesús y que la efigie de éste tenga puestos unos anteojos oscuros como los que usan los guaruras. La ilustración puede llevar como título: Meme-sías).

Aclaró que él no tiene enemigos, tiene adversarios (que no es lo mismo aunque los diccionarios de sinónimos se empeñen en decir lo contrario). Continúo con la reproducción de las palabras presidenciales: “Y tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también los de religión evangélica y los librepensadores me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está de más. (‘Toda la historia del progreso humano se puede reducir a la lucha de la ciencia contra la superstición’. Médico español, Gregorio Marañón (1887-1961).

“Pero les quiero mostrar algo que le va a dar mucho gusto al señor que me lo dio si lo muestro aquí —busca y no encuentra nada. Yo creo que no lo traje, no lo tengo, es un trébol”. (Aunque el Mandatario no lo precisó, imagino que el trébol es de cuatro hojas. Ojalá no lo haya perdido. En caso de que así fuera podría poner un anuncio: “Busco trébol de cuatro hojas que fue extraviado el miércoles. La persona que lo entregue se llevará a cambio una herradura de la suerte y un cuarzo rosado curado por Walter Mercado. Acudir a Palacio Nacional, de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 horas”).

“Y miren esto me lo dio un migrante” —exhibió un billete de dos dólares. (Sólo el 1% de los billetes fabricados en Estados Unidos son de dos dólares lo que ha suscitado un desconocimiento de su existencia y generado una serie de leyendas urbanas y creencias populares a su alrededor. El billete que posee el tabasqueño no es de buena suerte como tal, pero puede ser una fortuna si el dólar sigue cotizándose cada día más alto).

Hasta aquí mis comentarios sobre el pensamiento mágico de AMLO.

España

España, el tercer país del mundo más castigado por el Covid-19, vive, además, una crisis histórica de la casa real. Juan Carlos I, rey emérito, ha resultado ser más que un Borbón, un bribón, con un cúmulo de pruebas e investigaciones internacionales sobre presuntos actos de corrupción.

Felipe VI, actual monarca hispano, decidió desvincularse de su padre y renunció a la herencia de 65 millones de euros que, supuestamente, tienen procedencia legítima. Además, le retiró su asignación: el dinero del erario público que el muy granuja cobraba por ser rey emérito. En fin, no es lo mismo el Coronavirus que el virus de la Corona.

Memes de la pandemia

Tengo tanta información del Coronavirus en mi celular que ya no vibra: tose.

Todavía no decido dónde voy a pasar la Semana Santa, si en mi recámara o en la sala.