El capitalismo va mal con López Obrador

En cualquier parte del mundo, la gente está sintiendo que algo en sus sociedades está roto. Tal sensación está multiplicando el éxito del populismo en México y en Europa, ayudando al resurgimiento de la intolerancia y a fomentar cierto deseo de trastocar el orden establecido. La derecha y la izquierda no coinciden en qué es lo que va mal, pero saben que algo está podrido.

El capitalismo ha sido ese gran sistema económico de la historia que ha ayudado a salir a la gente de la pobreza y crear riqueza, pero el capitalismo que vemos actualmente en los Estados Unidos y en México no tiene nada que ver con los mercados competitivos. Lo que tenemos hoy es una versión grotesca y deformada del sistema. Diversos economistas, como Joseph Stiglitz, se refieren a ello como sucedáneo del capitalismo, donde la cosa real y su representación tergiversada se parecen tan poco como los piratas del caribe a los piratas de verdad (Jonathan Tepper y Denise Hearn, El mito del capitalismo, los monopolios y la muerte de la competencia, Roca Editorial, 2019).

Si lo que tenemos es una versión falsa del capitalismo, ¿cómo es la real? ¿Qué deberíamos tener? Según la definición establecida idealmente, el capitalismo es un “sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, distribución e intercambio, caracterizado por la libertad de los capitalistas para hacer funcionar bien o gestionar bien sus propiedades para obtener un beneficio en condiciones competitivas”.

Ciertas partes de esta definición cuentan actualmente con un atractivo universal. Hoy en día, en el mundo, damos por sentada la propiedad privada. El comunismo se defendía a sí mismo como contrario a ella. En el Manifiesto comunista, Karl Marx escribió lo siguiente: La teoría de los comunistas se puede resumir en la fórmula de la abolición de la propiedad privada. Tras la caída del muro de Berlín, en 1989, el comunismo se desmoronó y quedó desacreditado como un rotundo fracaso. La batalla de la propiedad privada sólo tenía un vencedor.

La parte más difícil de la definición, de acuerdo a nuestros autores, es como sigue: El capitalismo se caracteriza por la libertad de los capitalistas para hacer funcionar y gestionar sus propiedades con el objetivo de obtener un beneficio en condiciones competitivas. La batalla por la competencia la vamos perdiendo. Las industrias están cada vez más concentradas en manos de unos cuantos actores, y la competencia real es escasa.

El capitalismo sin competencia no es capitalismo. Decía Chesterton que mucho capitalismo no son muchos capitalistas, sino pocos capitalistas. La competencia es importante porque la desigualdad es injusta y favorece la transferencia de riqueza del consumidor o proveedor al monopolista. Si no hay competencia, los consumidores y los trabajadores tienen menos libertad para elegir. La competencia crea señales claras de precios en los mercados, lo que impulsa la oferta y la demanda. Fomenta la eficiencia. Genera más opciones, más innovación, más crecimiento y desarrollo, y una democracia más sólida gracias a la dispersión del poder económico. Promueve la iniciativa y la libertad individuales. La competencia es la esencia del capitalismo; sin embargo, se está muriendo.

La competencia es la base de la evolución. Ausencia de competencia significa ausencia de evolución, incapacidad para adaptarse a nuevas condiciones. Amenaza nuestra supervivencia. Con menos competencia, hay menos ganadores y muchos perdedores. El creciente poder de mercado de ciertas empresas dominantes ha generado menos competencia, menos dinamismo económico con menos negocios emergentes, precios superiores para las empresas punteras, salarios más bajos y más desigualdad en cuanto a la riqueza. Los estudios económicos nos ofrecen pruebas en tropel.

*Xavier Ginebra Serrabou es Máster y Doctor en Derecho de la competencia, Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.