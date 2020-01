Empatadas con 10 nominaciones aparecen también Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, El Irlandés de Martin Scorsese y 1917 de Sam Mendes; y tres mexicanos disputan la presea

Es verdad: la polémica hiperviolenta película que cuenta la historia de uno de los más populares villanos del mundo del cómic encabeza la lista de nominaciones al Oscar que se anunciaron este lunes por la mañana. La taquilla volvió a hablar, y como Bohemian Rhapsody el año pasado, la Academia se rindió ante sus 1,000 millones en taquilla. Son 11 (incluyendo Mejor Película, Director y Actor), las categorías en que compite Joker y aun así, ahora sí hablando en serio, no es ni de cerca, la favorita.

Las contendientes reales a triunfar en esta entrega son las tres películas empatadas con 10 nominaciones: Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, El irlandés de Martin Scorsese y 1917 de Sam Mendes.

Parecería que la Academia busca cada año estar envuelta en algún tipo de polémica por su incapacidad para superar su estructura y sistemas de votación anticuados. Conforme pasan los años y lo políticamente correcto solidifica su dominio cultural en el país vecino, las controversias que rodean al Oscar tienen menos que ver con quién gana las preseas y más con la visión que la Academia, como estandarte de la industria, proyecta de Hollywood.

Este año, la discusión está centrada en dos temas habituales, la categoría de Mejor Director donde no hay mujeres. “Felicidades a estos hombres”, bromeó la actriz Issa Rae durante el anuncio de las nominaciones que incluyen a Tarantino, Scorsese, Mendes, Bong Joon-ho y (no sabemos por qué) a Todd Phillips, tomando el lugar que en otro mundo tendría Greta Gerwig (Mujercitas).

Las categorías de actuación suelen ser criticadas por la subrepresentación de las minorías raciales. Este año no fue excepción: apenas dos actores (Antonio Banderas y Cynthia Erivo) entre 20 competidores. A pesar de que en ambos casos había candidatos más que meritorios para una selección más “incluyente”, mientras la Academia no haga un ajuste en la matemática de las reglas para ponderar la parcialidad racial de sus miembros no habrá cambio aquí.

Algunos llaman sorpresa a la inclusión de Parásitos de Bong Joon-ho, primera película surcoreana en ser nominada. La ganadora de la Palma de Oro en Cannes se extendió fuera de la nueva categoría de Mejor Película Internacional (sustituyendo a la que conocíamos como película extranjera) hasta sumar seis nominaciones (incluyendo Mejor Director), pero ninguna de actuación.

En la competencia internacional tiene que vérselas con Dolor y gloria, la memoria de Pedro Almodóvar; Honeyland, una celebrada historia de una familia apicultora de Macedonia del Norte; el misterio religioso Corpus Christi de Polonia, y Les misérables, un policial francés sobre pandillas.

Tampoco es sorpresa encontrar a tres mexicanos entre las cintas nominadas de este año: el productor Gastón Pavlovich, que formó parte del equipo de El irlandés; Rodrigo Prieto, cinematógrafo de la misma (su tercera nominación), y Mayes Rubeo, que diseñó el vestuario de Jojo Rabbit.

Netflix coloca varias cintas entre las más nominadas este año. Además de El irlandés, Historia de una matrimonio de Noah Baumbach sumó seis, y Los dos papas de Fernando Meirelles, tres menciones (Jonathan Pryce, Anthony Hopkins) y Anthony McCarten por el guión. Su cinta animada Klaus también recibió una mención.

Es un año sin favoritos claros en los premios principales de actuación. Mejor Actor: Joaquin Phoenix y su Joker (papel que ya le valió un Oscar póstumo a Heath Ledger hace 12 años) se las ve con Banderas por Dolor y gloria, Leonardo DiCaprio, Adam Driver y Pryce. Mejor actriz no se queda atrás: la doblemente nominada Scarlett Johansson (también mencionada como Actriz de Reparto) se las ve con Saoirse Ronan, Charlize Theron, Renée Zellweger y Erivo. Las categorías de actuación son las que más ruido generan en cuanto a aquellos que fueron ninguneados por la Academia: JLo en Hustlers, Jamie Fox en Just mercy, Lupita Nyong’o por Us y Nora Lum (Awkwafina) por The Farewell son algunos de los más reclamados.

Nota alta para la Academia por incluir la formidable animación francesa Perdí mi cuerpo en la categoría animada, aunque signifique dejar fuera a la taquillera Frozen 2 (también están nominadas Klaus, Toy story 4, Sr. Link y Cómo entrenar a su dragón: el mundo secreto).

Una categoría que merece especial atención es la de efectos especiales, donde gigantes de la taquilla como Avengers Endgame y Star Wars: el ascenso de Skywalker se las ven con El irlandés (donde se usaron efectos digitales para rejuvenecer y envejecer a los protagonistas) y 1917, donde la tecnología sirvió para crear la ilusión de que la cinta es un sólo plano secuencia.

La entrega del Oscar será el 9 de febrero, y por segundo año consecutivo no contará con un presentador.