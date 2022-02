Esta nota periodística fue transmitida en el noticiero En Punto, con Denise Maerker: El miércoles de la semana pasada un grupo de alcaldes de la ciudad de México liberó en uno de los canales del Parque Ecológico de Xochimilco a 200 ajolotes.

El ajolote es un anfibio vertebrado, su piel tiene un color que va del blanco al negro —los del reportaje referido eran negros—; tiene la cabeza ancha en comparación con su cuerpo delgado que alcanza entre 23 y 30 centímetros de longitud; sus ojos son redondos, no cuentan con párpados; tiene patas cortas, branquias y su cola tiene forma de aleta que utiliza para nadar.

El ajolote —del náhuatl Xolotl en referencia al dios del juego, la muerte y la resurrección—, sólo vive en algunas regiones de Estados Unidos y en el Valle de México, específicamente, en el lago y canales de Xochimilco, donde los alcaldes y las alcaldesas de Iztacalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, en una divertida mañana, liberaron a los 200 ejemplares de esta especie a los cuales sacaron de sus criaderos de reproducción.

Antes de la liberación, sabedores de que los animalitos son anfibios, los pusieron a retozar en el pasto. Con un poco de imaginación, hubieran podido hacer una selección que representara a cada uno de los seis municipios participantes para que corrieran rumbo a la meta, es decir al canal; la selección podría hacerse individual, un ajolote por alcaldía, si la distancia fuera corta, o un equipo de cuatro o cinco tratándose de carrera de relevos. En cualquiera de las dos modalidades el individuo o el equipo triunfador ganaría un trofeo para lucirlo en municipio vencedor lo que causaría el júbilo de sus habitantes. (Se me ocurre que el nombre del galardón podría ser “El ajolote de hojalata”, suena bien).

Entre ¡vivas a Xochimilco y al ajolote! con algarabía de fiesta, una voz femenina bautizó al evento como “El Ajolotón”, dado el supuesto beneficio que con ésta acción causarían a la especie endémica del orden de los batracios.

Pero en opinión del científico José Antonio Ocampo, jefe del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, fue un error el exponer a los ajolotes a los rayos del sol durante tanto tiempo porque se les resecó la piel que tienen muy sensible; esto además de causarles estrés pudo generar problemas de infección por bacterias o por hongos. También, afirmó el científico, tenerlos en una superficie seca fue algo dañino para ellos porque, fuera del agua, no resisten el peso de sus cuerpos, sus pulmones no son útiles en esas condiciones. Aunque anfibios su hábitat natural es el agua y necesitan un proceso de aclimatación antes de cambiarlos de entorno.

Por éstas razones aunadas a la mala calidad del agua de Xochimilco cuyos canales están invadidos por gran cantidad del drenajes clandestinos, el pronóstico científico es que probablemente ninguno de los 200 ajolotes haya sobrevivido.

Algo que llamó la atención de este redactor durante la investigación realizada sobre el animal también llamado “salamandra acuática”, es su manera de reproducirse. La madurez sexual del ajolote es entre los 12 y los 18 meses de edad. El macho comienza con el cortejo de reproducción empujando su cola hacía el orificio de la hembra, ambos emprenden un movimiento en forma de círculos. Luego el macho deposita en las rocas sus espermatóforos. La hembra los recoge con su orificio y en un lapso de 24 horas fertiliza los huevos que en número aproximado de 400 deposita en piedras y plantas donde eclosionan en un lapso de 10 a 14 días. Nótese cómo la hembra jamás se queja de dolor de cabeza.

Actualidad

A propósito de José Ramón y Elba Esther. No es lo mismo casarse con una vieja bien rica que casarse con una rica bien vieja.