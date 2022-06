Hace unos días en este mismo espacio escribí que Colombia está en riesgo y expresé la preocupación que sentimos muchos por el triunfo de Gustavo Petro y con él la formación de un gobierno que promete ser más una izquierda carnívora que vegetariana.

El triunfo de los socialistas bolivarianos que buscan llegar al poder de cualquier manera y a cualquier precio, enciende señales de alerta no sólo en los países que celebran elecciones este año pero también en aquellos donde buscan arrebatar el poder a la mala. Este es el caso de Ecuador.

Después de muchos años gobernado por Rafael Correa y recientemente por Lenin Moreno, la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia de Ecuador abrió un nuevo capítulo bajo la promesa del encuentro; la llegada de un hombre y empresario exitoso liderando un equipo que trabaja para generar condiciones de mayor libertad y prosperidad para todos los ecuatorianos, se ha convertido en una amenaza para la izquierda socialista y los grupos criminales.

El inteno de destitución desde la Asamblea fracasó. Los seguidores de Correa y sus aliados criminales no han podido triunfar en el golpe con el que han pretendido minar la democracia ecuatoriana y sacar al Presidente Lasso. Esa una gran noticia para quienes defendemos la libertad y la democracia en este hemisferio. El problema es que no se detendrán ahí.

La amenaza sigue latente pues el presidente Lasso actúa apegado a la Constitución y eso suele tener consecuencias en países donde tantos grupos hacen lo que sea para vivir al margen de la ley o, peor aún, vivir bajo su propia ley. Los decomisos de droga y su mano firme para garantizar la seguridad y legalidad lo han convertido en un obstáculo para los grupos criminales que buscan imponerse y delinquir como lo han hecho durante mucho tiempo.

La crisis social más violenta ha estallado porque, de acuerdo a explicaciones de ecuatorianos que están viviendo esta realidad muy cerca, esos grupos utilizan a los indígenas para encender las protestas sociales y demandar al gobierno peticiones que no son del todo viables de manera que puedan victimizarse y culpar aún más para provocar un caos mayor. Así lo han intentado pero hasta ahora no han logrado su objetivo de destituir al presidente.

Si bien es cierto que la pandemia agudizó una crisis económica y social que llevaba tiempo gestándose, en realidad el problema de fondo es el deseo de la izquierda socialista de controlar todo, al precio que sea. La realidad muestra que los problemas sociales y políticos se agravan conforme su relación con grupos criminales, locales y de otros países, se vuelve tan evidente pues eso genera conflictos de otra dimensión en los que no bastan los esfuerzos de un solo gobierno o país sino que se requieren alianzas internacionales más sólidas para hacer frente a estructuras de poder criminal que no reconocen fronteras.

No es la primera vez que vemos esta estrategia puesta en marcha y tampoco existen las casualidades. Mientras en Venezuela siga gobernando un dictador y en Colombia próximamente gobierne un ex guerrillero socialista amigo del dictador venezolano, Ecuador seguirá en riesgo pues el presidente Lasso les estorba para quedarse con otro país estratégico para dominar toda la región. El deseo es que Ecuador supere esta crisis y el presidente termine su periodo hasta 2025 cuando, en el mejor de los casos, otro gobierno sensato defensor de la libertad lo suceda para que Ecuador no vuelva a caer en manos del castro-chavismo.

aregil@ipea.institute

Twitter: @armando_regil