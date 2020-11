La situación actual en Estados Unidos no se parece tanto a ninguna otra cosa como al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Muchos están de acuerdo en que el sistema actual es profundamente defectuoso y poco representativo, pero es imposible llegar a un consenso sobre la reforma, porque cualquier posible solución beneficiaría a algunos y perjudicaría a otros.

NUEVA YORK - Mientras escribo estas reflexiones, los funcionarios de Estados Unidos continúan contando los votos en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020. Cuando se finalicen los conteos, seguramente seguirán los recuentos y, probablemente, los desafíos legales. Esto es de esperar en un proceso electoral muy disputado que generó una participación récord de votantes.

Solo los ciudadanos pueden votar por el presidente de Estados Unidos, pero la elección afecta a personas en todas partes. Probablemente es demasiado pronto para estar seguro de los resultados, pero no es prematuro explorar lo que revelan las elecciones sobre el país más poderoso del mundo.

En el lado positivo, Estados Unidos sigue siendo una democracia sólida. La participación de los votantes fue alta, quizá la más elevada en su historia, a pesar de las limitaciones físicas vinculadas a la pandemia del Covid-19. El proceso parece estar haberse desarrollado según lo previsto. Las expresiones de violencia han sido mínimas. Los tribunales están investigando lo que parecen haber sido decisiones motivadas políticamente por el Servicio Postal de los Estados Unidos para impedir la entrega de boletas de áreas que se espera que voten principalmente por los demócratas.

La declaración de victoria injustificada del presidente Donald Trump, el martes por la noche, tuvo poca repercusión, mientras que sus llamados para detener el conteo de votos (al menos en los estados donde lideraba en ese momento) parecen haber caído en oídos sordos.

Lo que es preocupante, sin embargo, es que el electorado estadounidense sigue estando tan profundamente dividido. Los votantes se dividieron casi por igual entre los dos candidatos. No es sorprendente que esta división probablemente lleve a un gobierno dividido. Si se confirman las tendencias actuales, los demócratas ganarán la Casa Blanca y mantendrán el control de la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos mantendrán el control del Senado.

Las gobernaciones y las legislaturas estatales están divididas casi por igual entre los dos partidos (los republicanos tienen una ligera ventaja).

La “ola azul” anticipada por los demócratas no se materializó. Pronosticaban que Joe Biden probablemente ganaría el voto popular por un amplio margen: unos cuatro o cinco millones de los casi 160 millones de votos emitidos. Pero los republicanos mantuvieron escaños en el Senado que muchos predijeron que pasarían a los demócratas, quienes en realidad perdieron escaños en la Cámara. No hubo un mandato firme, ningún realineamiento político.

Trump obtuvo muy buenas encuestas, recibiendo cinco millones de votos más que en 2016, la segunda mayor cantidad de votos de cualquier candidato presidencial en la historia de Estados Unidos, y más que cualquier ganador anterior. Lo que hace que esto sea particularmente digno de mención es que ocurrió en el contexto de un récord diario de 100,000 nuevos casos de Covid-19 y más de 1,000 muertes. Justo cuando las consecuencias del mal manejo de la pandemia por parte de su gobierno se habían vuelto más severas, casi la mitad del electorado decidió manifestarle su apoyo a través de las boletas electorales.

Incluso si Trump pierde, lo que parece inminente, seguirá teniendo una voz poderosa, especialmente si permanece en el ojo público (lo que también parece probable). Aun, si él mismo no se postula en las próximas elecciones presidenciales de 2024, probablemente tendrá una influencia considerable en la elección del candidato del Partido Republicano. El Partido Republicano estará muy lejos del partido de los presidentes George W. Bush o Ronald Reagan pero el “trumpismo”, una suerte de populismo estadounidense moderno, seguirá siendo una fuerza poderosa.

Trump, no es de extrañar, ha hecho todo lo posible por poner sal a la tierra y deslegitimar los resultados de las elecciones, acusando de fraude a pesar de su incapacidad para presentar pruebas. Muchos de sus partidarios se negarán a aceptar la legitimidad de una presidencia de Joe Biden. Es muy posible que Trump nunca reconozca su derrota, y mucho menos asista a la juramentación de su sucesor. Parafraseando a Will Rogers, Trump nunca se encontró con una norma que no rompiera.

Los estadounidenses viven cada vez más en mundos separados. Se han clasificado en comunidades y regiones con opiniones similares. Cada mundo tiende a ver sus propios canales de televisión por cable, escuchar sus propias estaciones de radio y podcasts y visitar sus propios sitios web. Y la ausencia de un plan de estudios nacional de educación cívica facilita la clasificación entre generaciones.

Lo que vale la pena destacar es que la división del país no es en su mayor parte por líneas económicas. Personas de todas las clases votaron por ambos candidatos, y los patrones de votación demográficos, de género y raciales no fueron tan unilaterales como muchos predijeron. Donde diferían principalmente se referían a los remedios.

Los niveles educativos son claramente un indicador de orientación política, al igual que la geografía, con los votantes republicanos más propensos a vivir en los suburbios y las regiones rurales y los demócratas en las áreas metropolitanas. La cultura, sin embargo, puede representar más en la política estadounidense que cualquier otra cosa. Para que conste, la política exterior no pareció haber importado mucho en la campaña, excepto para movilizar distritos electorales específicos, como las grandes comunidades cubanas y venezolanas del sur de Florida.

En este contexto, será difícil generar apoyo para un cambio significativo en la forma en que se elige a los presidentes o en cómo funciona el gobierno. La situación no se parece tanto a nada como al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Muchos están de acuerdo en que el sistema actual es profundamente defectuoso y poco representativo, pero es imposible llegar a un consenso sobre la reforma, porque cualquier posible solución beneficiaría a algunos y perjudicaría a otros. No es de sorprender que aquellos que salgan perdiendo con el cambio se resistan a él.

Esto dificultará el gobierno. Mucho dependerá de los cálculos del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y de su capacidad y disposición para trabajar con el presidente Biden. Trabajar juntos también requeriría que Biden se comprometiera, algo que seguramente será objetado por los miembros más ideológicos de su propio partido.

Los demócratas esperaban un repudio punzante a Trump y todo lo que encarna. No lo entendieron. Los republicanos buscaron una elección que validara a Trump. Eso tampoco sucedió. En cambio, lo que reveló la elección es un país y dos naciones. Tendrán que convivir; queda por ver si pueden trabajar juntos.

El autor

Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, anteriormente se desempeñó como Director de Planificación de Políticas para el Departamento de Estado de EstadosUnidos (2001-2003) y fue enviado especial del presidente George W. Bush a Irlanda del Norte y Coordinador para el futuro de Afganistán. Es autor de The World: A Brief Introduction (Penguin Press, 2020).

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.project-syndicate.org