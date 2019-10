Durante casi ocho años, hubo gran coordinación de las dependencias mexicanas de y sus pares norteamericanos. Hasta compartían oficinas cerca de la embajada de Estados Unidos., donde despachaba una agregada de seguridad.

Los avatares políticos dificultaron y casi suprimieron dicha coordinación y se retornó a niveles de formalidades diplomáticas. tal parece que el gobierno de la 4T recupera el mecanismo de coordinación.

Al menos eso dijo el subsecretario Jesús Seade, quien anunció que habrá un agregado de seguridad en la embajada estadunidense para fortalecer la coordinación. Y luego dicen que Culiacán no alteró la relación bilateral.

SFP: advertencia a los superdelegados

Ante el pleno de la Cámara de Diputados la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval reveló que cuando menos hay 10 de los poderosos superdelegados del gobierno federal que están sujetos a investigación.

Entretenidos con el caso Bartlett, a muchos les pasó inadvertida tal revelación, la cual seguramente si fue registrada no sólo por los superdelegados investigados, sino por los de todas las entidades federativa. Y quizá hasta por quien los maneja en Palacio Nacional.

No se les reduce el margen de maniobra para cumplir con las tareas encomendadas, con todas las tareas encomendada, pero si deben tener claro que al que pesquen, como dijera el clásico oriental, cuello. Como el mensaje de "Misión Imposible": en caso de ser atrapado, si te vi no te conozco.

CNDH: gran reto para Kenia López

La senadora panista Kenia López Rabadán es una joven legisladora, competente y con una trayectoria impecable. Pues bien, ahora tiene a su cargo uno de los mayores retos de su carrera política y legislativa.

Preside la Comisión de Derechos Humanos y tiene la gran responsabilidad de conducir el proceso por el cual el Senado elegirá al sucesor del actual Presidente de la Comisión Nacional de Derechosa Humanos, el doctor Luis Raúl González Pérez.

Con las ronchas que les saca a los de la 4T una comisión autónoma que, como la CNDH puede ser contrapeso a muchas de las políticas oficiales, la mayoría morenista luchará para, usando sus propias palabras, tener un comisionado carnal. La tarea de la senadora será impedirlo.

NOTAS EN REMOLINO

En el tema de la legalización de 18 millones de autos "chocolate" que aprobaron los diputados y rechazan los senadores, todavía no está claro ni siquiera qué intereses se movieron. Es prueba de que el cabildeo no ha muerto, como algunos ingenuos pretenden... Otro tema que amenaza con ser manzana de la discordia es el de los cobros de derechos de agua a las unidades agrícolas. Hay muchas razones en el Senado para oponerse, muchos son de entidades eminentemente agrícolas... La titular de la oficialía mayor de la SHCP, la señora Raquel Buenrostro tiene otra vez el reto de que las licitaciones por medicamentos, equipo médico y material de curación sean oportunas, para impedir que los retrasos provoquen desabasto, otra vez... Vaya desafío que tendrá el gobierno del Presidente López Obrador para impedir que la ambiciosa fiscalía de Nueva York no se lleve todo lo que posea en México el prófugo narcotraficante Rafael Quintero... La terna que disputará la rectoría de la UNAM la integran Angélica Cuéllar, el rector Enrique Graue y Pedro Salazar... Mala impresión deja que a poco del informe anual del IMSS empiezan a decirnos que la situación financiera está mal en el instituto. No jueguen con fuego, por favor...